Lyon. Es hagelt wegen der Corona-Pandemie immer weitere Absagen von großen Turnieren, zuletzt von München und London vor Weihnachten - an der Organisation der Equita Lyon (28. Oktober bis 1. November) mit Weltcup Springen und Dressur halten die französischen Organisation bisher jedoch überlegt und überzeugt fest. Um den CHI in Lyon – EQUITA LYON - durchführen zu können, stellte der Veranstalter folgenden Plan für Reiter, Aussteller, Besucher, Angestellte, Sponsoren und Presse auf: • Tragen einer Maske für alle Anwesenden ab 11 Jahren



• Zugriff auf hydroalkoholisches Gel beim Eingang und Ausgabe des Gels auch in der Lounge

• Eingrenzung der Anzahl von Besuchern allgemein und in gewissen Räumlichkeiten • Verbreiterung der Umlaufgänge



• Bodenmarkierung zum Abstandhalten

• Extra Reinigungs- und Desinfektionsmittel in Bereichen beispielsweise an den Ständen und im Vip Village

• Reinigungs- und Desinfektionsplan für verschiedenen Bereiche • Erhöhte Hygienemaßnahmen im Bedarfsfall



In einigen Tagen werden auf der Website equitalyon.com alle veranlassten Maßnahmen aufgelistet, um die Gesundheit aller, das Wohlfühlen und die Freude am Turnier für jedermann zu gewährleisten, so der Veranstalter.