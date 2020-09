So sehen Gewinner aus: Denis Lynch und Cristallo (Foto: Marco Villanti) Der Ire Denis Lynch (44), 2009 Sieger auf Lantinus im Großen Preis von Aachen, gewann in Grimaud im Rahmen von „Hubside Jumping“ auf dem holländischen Hengst Cristallo von Numero Uno den mit 200.000 Euro dotierten Grand Prix (Prämie 50.000 €) vor den drei Franzosen Simon Delestre auf Ryan, Julien Epallard auf Queeletta und Nicolas Delmotte auf Urvoso du Roch. Von den deutschen Startern erreichte keiner das Stechen, Daniel Deußer als Bester hatte mit dem Hengst Scuderia im Normalumlauf vier Strafpunkte wie auch Europameister Martin Fuchs (Schweiz) auf The Sinner.