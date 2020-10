Die für kommendes Wochenende geplante Weltmeisterschaft der Vierspänner-Fahrer in Valkenswaard musste aufgrund steigender Infektionen mit dem Virus Covid-19 in der Niederlanden kurzfristig abgesagt werden. Die deutsche Mannschaft wollte vom Trainingslager Warendorf an diesem Montag anreisen. Stattfinden sollte die WM auf der Anlage des oftmaligen Weltmeisters Boyd Exell (Australien).