Der Mecklenburger Christian Heineking (41) gewann in Columbus/ Ohio auf dem zehnjährigen Oldenburger Wallach Cento Blue von Centadel den mit 100.000 US-Dollar dotierten Zwei-Sterne-Grand Prix (Prämie rd. 30.000 €) vor Harrie Smolders (Niederlande) auf dem belgischen Wallach Hocus Pocus de Muze und Hunter Holloway (USA) auf der westfälischen Schimmelstute Pepita con Spita. Heineking wurde im Landgestüt Redefin ausgebildet und wechselte vor zwölf Jahren in die USA, mit seiner Frau Erin betreibt er in Forth Worth einen Ausbildungs- und Handelsstall.