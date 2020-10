Beat Mändli und Vic des Cerisiers in Tryon (Foto: Sportfot) Der Schweizer Beat Mändli (50) gewann in Tryon, dem Veranstaltungsort der Weltreiterspiele 2018, den mit umgerechnet 115.000 Euro dotierten Großen Preis. Im Stechern um die Gewinnprämie von rd. 34.000 € bezwang der dreimalige Schweizer Meister, Team-Olympiazweite von Sydney 2000 und Weltcupgewinner von 2007 auf dem Wallach Vic des Cerisiers den Kanadier Mario Deslauriers auf dem Holsteiner Wallach Amsterdam um über eine halbe Sekunde. Seit 2013 hat der Eidgenosse seinen zweiten Wohnsitz in den USA (North Salem/ NY), wo er als Coach von US-Springreiterin Katie Dinan verpflichtet wurde. Grand Prix in Zahlen