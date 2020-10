Aarhus. Mit einem zweiten Platz auf Emilio für Weltcup-Verteidigerin Isabell Werth (Rheinberg) im Grand Prix bergann die 35. neue Pokalsaison im dänischen Aarhus. Siegerin in der Prüfung, die für die entscheidende Kür um Weltcuppunkte für die Startauslosung in der entscheidenden Kür eine Rolle spielt, war die 28 Jahre alte Dänin Catherine Dufour auf dem Westfalenwallach Bohemian. Weltcup-Grand Prix in Zahlen