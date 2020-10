Daniel Deußer auf dem zwölfjährigen Fuchs-Hengst Scuderia 1918 Tobago Z - einziger deutscher Gewinner eines der Großen Preise bei der diesjährigen Turnierreihe im Springsport 2020 "Hubside Jumping"

(Foto: Marco Villanti/ Hibside Jumping) Zum Abschluss der elfwöchigen Springreiter-Serie Hubside Jumping am Golf von St. Tropez in Grimaud gewann der zweimalige deutsche Meister und Team-Olympiadritte Daniel Deußer den mit 100.000 Euro dotierten Grand Prix. Im Stechen um die 25.000 Euro-Siegprämie war der Hesse über eine halbe Sekunde schneller als der französische Mannschafts-Olympiasieger Kevin Staut auf Viking. Daniel Deußer anschließend: „Großer Dank an den Veranstalter Sadri Fegaier und sein Team in dieser für uns Reiter so schwierigen Zeit Ohne diese Veranstaltungsreihe hätten wir über Monate kein großes Turnier gehabt, das darf ich sagen im Namen aller, ohne mich vordrängen zu wollen.“ Grand Prix in Zahlen