Karl Cook auf dem 13-jährigen Casall-Nachkommen Caillou (Foto: Sportfot) Karl Cook (29) gewann auf dem 13-jährigen Holsteiner Wallach Caillou von Casall in Tryon den mit umgerechnet 117.000 Euro dotierten Großen Preis und sackte rund 39.000 € an Prämie ein. Es war der erste große Erfolg des aus begütertem Hause stammenden US-Amerikaners aus Sante Fe, der mit den Eltern in Kalifornien auch ein Gestüt und Ausbildungsstall betreibt. Trainer wird Cook von Frankreichs Exweltmeister Eric Navet. Grand Prix in Zahlen