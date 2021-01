Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI4*/U25/CDI-W/3*) vom 21. bis 24. Januar in Salzburg/AUT



Großer Preis

1. Jos Verlooy (BEL) mit Varoune; 0/0/43,22

2. Christian Ahlmann (Marl) mit Solid Gold Z; 0/0/43,59

3. Arnaud Doem (BEL) mit Edgard de Prefontaine; 0/0/50,95



Finale EY Cup U 25

1. Bryan Balsiger (SUI) mit Everest v’t Hof V Eversem Z; 0/0/46,50

2. Andrzej Oplatek (POL) mit Diaroubet; 0/4/44,57

3. Simon Widmann (Markt Schwaben) mit CMS Compliant; 0/8/41,43



Weltcup Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 81,848 Prozent

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 79,630

3. Patrik Kittel (SWE) mit Delaunay OLD; 76,087



Weltcup-Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 87,960 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 84,720

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle; 81,340



Grand Prix 3*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 78,630 Prozent

2. Lena Waldmann (Werder) mit Fiderdance; 74,065

3. Nanna Skodborg Merrald (DEN) mit Atterupgaards Orthilia; 73,413



Grand Prix Special 3*

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 77,809 Prozent

2. Lena Waldmann (Werder) mit Fiderdance; 73,532

3. Astrid Neumayer (AUT) mit Zap Zap; 73,426 Weitere Informationen www.amadeushorseindoors.at Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 24. Januar in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Checker 47; 0/0/36,60

2. Steve Guerdat (SUI) mit Jonka-A; 0/0/37,59

3. Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Chesmu KJ; 0/0/38,81 Weitere Informationen www.metoliva.com