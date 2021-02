(Foto: Sportfot) Der 23-malige deutsche Nationen-Preisreiter Daniel Deußer (39) hat beim Winterfestival in Florida weiter einen guten Lauf. Der erfolgreichste Nationen-Preis-Starter des Jahres 2019, als noch normal geritten werden konnte, gewann in Wellington ein weiteres gut dotiertes Springen. Nach seinem Sieg auf Killer Queen vor einer Woche in einem Grand Prix siegte er nun auf der ebenfalls in Belgien gezogenen Stute Kiana (11) von Toulon, was die Stallkasse um rund 10.000 Euro verbesserte. Hinter dem dreimaligen Team-Vizeeuropameister platzierten sich Harrie Smolders (Niederlande) auf Une de l`HOthan und Erynn Ballard (Kanada) auf Ronja.