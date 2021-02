(Foto: Moisses Bassallote) David Will (32) gewann auf dem 15-jährigen Wallach Forest Gump in Montenmedio auf der „Sunshine Tour“ in Andalusien ein schweres Springen nach Fehlererpunkten und Zeit. Der zwölfmalige Nationen-Preis-Starter, 2019 u.a. in Hickstead Sieger um den begehrten King George V Goldcup beim britischen CSIO, war Schüler des früheren Nachwuchs-Bundestrainers Dietmar Gugler und machte sich auf der Anlage von Nicola Pohl in Dagobertshausen bei Marburg vor zwei Jahren selbständig. Zur Resultatsliste