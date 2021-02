Hagen a.T.W. Nach dem Zuschlag für die Dressur-Europameisterschaft der Senioren bewarb sich Ulli Kasselmann auch für das U25-Dressurchampionat 2021 – und erhielt wie erwartet vom Weltverband ebenfalls die Zusage.

Erstmals in der Geschichte der Dressur-Europameisterschaften seit Beginn 1963 werden an einem Ort zwei Titelkämpfe parallel organisiert. Ulli Kasselmann und sein erfahrenes Team erhielten vom Weltverband (FEI) nach dem Zuschlag für die Senioren-EM auch die Genehmigung zur Durchführung des Titelkampfes für Dressurreiter Unter 25 Jahren („U25“). Die Championate finden parallel auf dem Kasselmannhof in Hagen am Teutoburger Wald vom 7. bis 12. September statt. Dazu Ulli Kasselmann: „Wir freuen uns, mit den FEI Dressage European Championships U25 ein weiteres Highlight in diesem Jahr hinzufügen zu können. Eigentlich hätte Donaueschingen in diesem Jahr die Senioren-EM ausrichten sollen, musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie den Titelkampf absagen.“

Um die EM U25 hatte sich die Familie Kasselmann zusätzlich beworben, denn die Förderung des Nachwuchssports liegt ihr besonders am Herzen. Für die EM U25 wird das Team um Ullis Sohn Francois Kasselmann zuständig sein.

Erfahrung mit Organisationen von großen Events hat die Kasselmann-Mannschaft seit über 20 Jahren. 2000 wurde auf dem Borgberg die erste Europameisterschaft für Ponyreiter und Junioren in Dressur, Vielseitigkeit und Springen auf dem Borgberg in dieser Form problemlos organisiert, zwölf Monate später folgte das Championat des alten Kontinents für Junioren in ebenfalls den drei olympischen Reitdisziplinen, und besonders gelungen war dann 2005 die Dressur-Europameisterschaft der Senioren, als Ulli Kasselmann kurzfristig für Moskau einsprang, da die Russen die Auflagen der FEI nicht erfüllen konnten und der Weltverband nervös einen neuen Veranstalter suchte.

Der damaligen Dressur-Ausschussvorsitzenden im Weltverband, Mariette Withages (Belgien), fiel spontan nur Ulli Kasselmann ein – und der sagte sofort zu. Innerhalb von nur drei Tagen musste die Anlage vor allem wegen der zu erwarteten Besucher umgerüstet werden. Es wurde ein rauschendes und gelungenes Fest in jeweils ausverkauftem Stadion.

Seit 2006 finden neben vielen anderen Veranstaltungen auch die inzwischen weltweit bekannten jährlichen „Horses & Dreams“ am Fuße des Borgbergs statt, eine gelungene Mixtur aus Sport, Unterhaltung und Ausstellung. Ulli Kasselmann: „Wir freuen uns nun mit den Europameisterschaften auf einen hippologischen Blumenstraß der besonderen Art,“

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Horses and Dreams Entertainment GmbH per E-Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.