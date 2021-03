Abdel Said auf dem französischen Wallach Bandit - Gewinner des 5-Sterne-Grand Prix in Wellington im Rahmen des Winter-Festivals (Foto: Sportfot) Am neunten Wochenende des Winter-Festivals in Florida gewann der Ägypter Abdel Said (31) auf dem französischen Wallach Bandit in Wellington den mit umgerechnet 335.000 Euro dotierten Großen Preis. Said, der seit 20 Jahren vom bekannten früheren belgischen Springreiter Emile Hendrix (Niedetrlande) trainiert wird und in Mechelen/ Belgien lebt, war im Stechen um die 110.000 Euro-Prämie elf Hundertstelsekunden schneller als der zweimalige deutsche Titelträger Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) auf der Stute Killer Queen (67.000 €). Den dritten Platz belegte der Ire Cian O`Connor auf Kilkenny (50.300). Neun Teilnehmer waren im Stechen fehlerfrei. Vor einer Woche hatte Deußer zum Abschluss des us-amerikanischen CSIO in Wellington auf dem Hengst Tobago Z den Grand Prix für sich entschieden. Er bleibt noch bis zum Ende des Winter-Festivals am 4. April mit seinen Pferden in Florida. Details zum GP und anderes