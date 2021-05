(Foto: Tops International) Der Bite Ben Maher (38), um den es zuletzt etwas still geworden war, gewann bei Jan Tops International in Valkenswaard den Vier-Sterne-Grand Prix auf der zehnjährigen in Holland gezogenen Stute Ginger-Blue von Plot-Blue und eine Prämie von 37.500 Euro. Hinter dem zweimaligen Gewinner der Global Champions Tour (2018 und 2019), Team-Olympiasieger von London 2012 und Vize-Europameister von Rotterdam 2019 platzierten sich der zweimalige Schweizer Landesmeister Bryan Balsiger auf Courage (30.000) und der Niederländer Maikel van der Vleuten auf Beauville Z (22.500). Von den Deutschen war nur Marcus Ehning (Borken) platziert, nach einem Abwurf im Stechen auf Priam du Roset als Elfter(3.750). GP in Zahlen