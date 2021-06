Wie erwartet wird Daniel Deußer (39) wieder als Nummer 1 der Springreiter-Weltrangliste geführt. Der Hesse, der mit seiner Familie in der Nähe von Mechelen/ Belgien lebt und im Stall Stephex bei Brüssel arbeitet, löste den Schweizer Steve Guerdat an der Spitze ab. Der zweimalige deutsche Meister, Team-Olympia-Dritte von Rio und Weltcupgewinner 2014 in Lyon war bereits im April 2015 und Januar 2017 die Nummer 1 auf der Liste. An diesem Wochenende startet er beim Global Champions Turnier seines früheren Arbeitgebers Jan Tops in Valkenswaard/ Niederlande. Zur neuen Weltrangliste