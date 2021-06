Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaften im Dressur- und Springreiten mit U25 Springpokal und Piaff-Förderpreis vom 3. bis 6. Juni in Balve Deutsche Meisterschaft Springreiterinnen

Gold: Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Vittorio 8; 0 (1. Umlauf 0/2. Umlauf 0/3. Umlauf 0)

Silber: Katrin Eckermann (Sassenberg) mit Cascadello-Boy RM; 1/72,71 (1/0/0/72,71)

Bronze: Katharina Offel (Deutschland) mit Hearst DM; 1/73,27 (1/0/0/73,27)



Deutsche Meisterschaft Springreiter

Gold: Tobias Meyer (Esterwegen) mit Greatest Boy - H; 0/36,33 (1. Umlauf 0/2. Umlauf 0/3. Umlauf 0/4. Umlauf 0/Stechen 0/36,33)

Silber: Maximilian Weishaupt (Jettingen) mit Omerta Incipit; 0/37,17 (0/0/0/0/0/37,17)

Bronze: Patrick Stühlmeyer (Steinfeld) mit Carmina 51, 4 (0/4/0/0)



Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport

1. Robin Naeve (Bovenau) mit Casalia R; 0/0/45,69

2. Anna-Maria Grimm (Rödermark) mit Lord Al Bahar; 0/0/49,19

3. Enno Klaphake (Mühlen-Steinfeld) mit NC Verso Red Wine; 4/0/40,68



Dressur

Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 85,040 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose 2; 81,320

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 80,520



Deutsche Meisterschaft Grand Prix Special

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,882 Prozent

Silber: Isabell Werth (Rheinberg) Bella Rose 2; 83,902

Bronze: Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 80,275



Deutsche Meisterschaft Grand Prix Kür

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 93,025 Prozent

Silber: Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose 2; 90,975

Bronze: Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 89,775



Deutsche Meisterschaft U25 Grand Prix Kür

Gold: Ellen Richter (Bad Essen) mit Vinay; 78,000 Prozent

Silber: Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 77,775

Bronze: Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 77,725



Piaff-Förderpreis

1. Anna-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 74,651 Prozent

2. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Elastico 3; 74,581

3. Hannah Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 73,651 Weitere Informationen unter www.balve-optimum.de Nationales Fahrturnier mit WM-Sichtung für Zweispänner, Ponyfahrer und EM-Sichtung Jugend vom 3. bis 6. Juni in Bühl



Kombinierte Wertung Einspänner

1. Fokko Straßner (Burgdorf); 124,45 (Dressur 44,61/Marathon 79,85/Hindernisfahren 0)

2. Marie Schiltz (LUX); 125,56 (41,69/83,87/0

3. Jovanca Kessler (Friedewald); 128,93 (43,59/84,09/1,24)



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner

1. Niels Grundmann (Fredenbeck); 125,73 (Dressur 47,61/Marathon 78,12/Hindernisfahren 0)

2. Cedric Scherrer (SUI); 127,44 (48,69/78,76/0)

3. Anna Genkinger (Pfalzgrafenweiler); 133,77 (53,80/79,97/0)



Kombinierte Wertung Junioren Pony-Zweispänner

1. Lea Schröder (Sehnde); 120,38 (Dressur 50,13/Marathon 70,25/Hindernisfahren 0)

2. Konrad Gerweler (Neuenkirchen); 136,94 (57,87/73,07/6,01)

3. Max Andrew (Schriersheim); 140,48 (53,20/78,68/8,60)



Kombinierte Wertung Pony-Vierspänner

1. Steffen Brauchle (Pfalzgrafenweiler); 135,56 (Dressur 46,11/Marathon 86,64/Hindernisfahren 2,81)

2. Yannik Scherrer (SUI); 138,12 (48,78/86,34/3)

3. Niels Kneifel (Wunstorf); 150,09 (51,44/92,39/6,27) Weitere Informationen unter www.reitverein-buehl.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 3. bis 6. Juni in St Gallen/SUI



Nationenpreis

1. Schweden; 0

2. Deutschland; 5 (Christian Kukuk (Hörstel) mit Mumbai/Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado/Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria/Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Asathir)

3. Schweiz; 16



Großer Preis

1. Nayel Nassar (EGY) mit Igor van de Wittemoere; 0/0/45,32

2. Scott Brash (GBR) mit Hello Vincent; 0/0/45,41

3. Philipp Weishaupt (Hörstel) mit Coby 8; 0/0/46,05 Weitere Informationen unter www.csio.ch Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIO/J/Y/Ch/CSIP) vom 2. bis 6. Juni in Cabourg/FRA



Nationenpreis Children

1. Belgien; 4/134,81

2. Großbritannien; 4

3. Spanien; 8

…

6. Deutschland; 16 (Amy Helfrich (Viernheim) mit Leon 596/Frieda Raupach (Damme) mit Stakkata RM/Ava Ferch (Stegen) mit Last Minute 60/Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Baron WZ)



Großer Preis Children

1. Nicolo Paolo Monari (ITA) mit Touche d Arrogance; 0/0/35,99

2. Estee Bomere (BEL) mit History van’t Ameldonk Z; 0/0/39,77

3. Lou Puch (SUI) mit Cornet 39; 0/4/36,14

…

11. Frieda Raupach (Damme) mit Stakkata RM; 1/77,14



Nationenpreis Junioren

1. Belgien; 11

2. Frankreich; 20

2. Großbrannien; 20

…

5. Deutschland; 28 (Julius Bleser (Krefeld) mit Arramis FAP/Max Paschertz (Cloppenburg) mit Captain Jack 49/Henry Munsberg (Osnabrück) mit Nola van St Maarten/Romy Rosalie Tietje (Osterby) mit Cascadino)



Großer Preis Junioren

1. Ava Vernon (GBR) mit Jolie Fleur van de Noordheuvel; 0/0/43,67

2. Mathieu Bourdeaud’Hui (BEL) mit Toronto Z; 0/0/44,07

3. Marine Lebas (FRA) mit Vl Aye Py d’Az; 0/0/44,95

…

9. Romy Rosalie Tietje (Osterby) mit Cascadino; 0/8/43,50



Nationenpreis Junge Reiter

1. Frankreich; 8

2. Belgien; 12

3. Spanien; 13

…

5. Deutschland; 27 (Michel Brosswitz (Iserlohn) Quick Time/Calvin Böckmann (Lastrup) mit Cormalico/Henning Athens (Hövelhof) mit Tenterhofs Cantuccini/Beeke Carstensen (Sollwitt) mit Mocca 43)



Großer Preis Junge Reiter

1. Thibault Philippaerts (BEL) mit Khan vd Kattevennen Z; 0/73,63

2. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Cormalico; 1/78,20

3. Alessandra Bonifazi (ITA) mit Intrigo RS; 1/78,30



Großer Preis Pony

1. Anna Szarzewski (FRA) mit Voughann de Vuzit; 0/0/36,06

2. Arwen Le Saux (FRA) mit All Best du Rond Pre; 0/0/36,85

3. Nohlan Vallat (FRA) mit Daenerys d‘Hurl’Vent; 0/0/37,43

…

32. Ava Ferch (Stegen) mit Sweet Don; 16/78,32 Weitere Informationen unter www.grandprix-events.com Internationales Springturnier (CSI5*/GCT/GCL) vom 3. bis 6. Juni in Valkenswaard/NED



Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 0/0/44,00

2. Maikel van der Vleuten (NED) mit Beauville Z; 0/0/46,02

3. Frank Schuttert (NED) mit Lyonel D; 0/0/46,24

…

12. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 4/79,74 Weitere Informationen unter www.gcglobalchampions.com Internationales Springturnier (CSI4*/GCT/GCL) vom 3. bis 6. Juni in Poznan/POL



Großer Preis

1. Wojciech Wojcianiec (POL) mit Chintablue 0/0/40,39

2. Christoph Obernauer (AUT) mit Kleons Cocario; 0/0/41,67

3. Kamil Grzelczyk (POL) mit Mister Dr Heigl; 0/0/40,39

…

36. Felix Hassmann (Lienen) mit Carreras 12; 8/78,33 Weitere Informationen unter www.4foulee.pl Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI3*) vom 4. bis 6. Juni in Samorin/SVK



Grand Prix

1. Katharina Haas (AUT) mit Let it Be 11; 69,370 Prozent

2. Anna Kleindienst (AUT) mit Done for Fun 3; 69,043

3. Michael Bugan (SVK) mit For President; 69,000

…

5. Alina Röhricht (Dortmund) mit Atlantis; 64,043



Grand Prix Special

1. Michael Bugan (SVK) mit For President; 71,447 Prozent

2. Katharina Haas (AUT) mit Let it Be 11; 69,021

3. Anna Kleindienst (AUT) mit Done for Fun 3; 68,127 Weitere Informationen unter www.ridersanddreams.sk Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO4*-H4 WCupQ/CAIO4*-H2) vom 2. bis 6. Juni in Saumur/FRA



Nationenpreis Vierspänner

1. Belgien; 309,98

2. Frankreich; 320,70

3. Niederlande; 344,14

4. Deutschland; 358,40 (Rene Pönsgen (Eschweiler)/Georg von Stein (Modautal)/Anna Sandmann (Lähden)



Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Dries Degrieck (BEL); 154,93 (Dressur 48,58/Marathon 100,35/Hindernisfahren 6)

2. Glenn Geerts (BEL); 155,05 (54,71/100,34/0)

3. Koos de Ronde (NED); 161,05 (50,31/107,74/3)

…

11. Rene Pönsgen (Eschweiler); 189,35 (58,24/121,61/9,50)



Nationenpreis Zweispänner

1. Frankreich; 282,84

2. Deutschland; 307,57 (Sandro Koalick (Drebkau)/Torsten Koalick (Drebkau)

3. Schweiz; 308,02



Kombinierte Wertung Zweispänner

1. Sandro Koalick (Drebkau); 141,40 (Dressur 50,64/Marathon 87,76/Hindernisfahren 3)

2. Francois Dutilloy (FRA); 144,78 (50,38/94,40/0)

3. Franck Grimonprez (FRA); 146,16 (47,45/92,71/6) Weitere Informationen unter https://www.saumurattelage.fr Internationales Offizielles Fahrturnier (CAIO3*-H4 WCupQ) vom 3. bis 6. Juni in Vecsés/HUN



Kombinierte Wertung Vierspänne

1. Ijsbrand Chardon (NED); 146,49 (Dressur 37,99/Marathon 105,50/Hindernisfahren 3)

2. Bram Chardon (NED); 146,68 (42,18/104,50/0)

3. Zoltan Lazar (HUN); 151,67 (39,79/111,88/0)

4. Michael Brauchle (Aalen); 160,10 (53,11/103,99/3) Weitere Informationen unter E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-L/3*-S/2*-L/1*-Intro) vom 2. bis 6. Juni in Renswoude/NED



CCI4*-S

1. Emma Brüssau (Warendorf) mit Dark Desire GS; 26,6 (Dressur 24,6/Springen 1,6/Gelände 0,4)

2. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit The Phantom of the Opera; 29,5 (29,5/0/0)

3. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Rosveel; 32,5 (32,1/0/0,4)



CCI3*-S

1. Simone Boie (Hünxe) mit Scotch 39; 27,5 (Dressur 26,3/Springen 1,2/Gelände 0)

2. Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara 6; 28,5 (28,5/0/0)

3. Anais Neumann (Münster) mit Pumuckel E; 28,8 (26,4/0/2,4)



CCI3*-L

1. Maarten Boon (BEL) mit Gravin van Cantos; 25,9 (Dressur 21,9/Gelände 0/Springen 4)

2. Ben Leuwer (Wachtberg) mit Aras de Guibail; 31,1 (27,1/0/4)

3. Pia Münker (Wachtberg) mit Jard; 31,3 (27,3/0/4)



CCI2*-L

1. Laura Birkiye BEL) mit Falcon Crown Z; 30,1 (Dressur 28,9/Gelände 0,8/Springen 0,4)

2. Thomas Carlile (FRA) mit Dingo Louvo; 30,8 (30,8/0/0)

3. Rebecca Herter (Neukirchen-Vluyn) mit de Coeur 5; 31,8 (31,8/0/0)



CCI1*-Intro

1. Brandon Schäfer-Gerau (Warendorf) mit Loucius 2; 25,2 (Dressur 25,2/Springen 0/Gelände 0)

2. Julia Krajewski (Warendorf) mit Chintonic 3; 25,7 (25,7/0/0)

3. Julia Krajewski (Warendorf) mit Nickel 21; 28,2 (27,0/0/1,2) Weitere Informationen unter www.renswoudehorsetrials.nl