Hagen. Ab sofort können Tickets für die Dressur-Europameisterschaften bei den Senioren und der Klasse U25 in Hagen a.T.W. (7. bis 12. September) geordert werden. Das Olympische Jahr mit den Spielen in Tokio hält in Dressur und Springen zwei Europameisterschaften in Deutschland als Höhepunkte zusätzlich parat. Wenige Tage nach dem Championat der Springreiter in Riesenbeck mit Turnierchef Ludger Beerbaum (1. bis 5. September) erwartet der Hof Kasselmann in Hagen am Teutoburger Wald (7. bis 12. September) die Besten Europas in der Dressur bei den Senioren und in der Klasse bis 25 Jahre (U25) um die begehrten drei Medaillen aus Gold, Silber und Bronze. Der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat jüngst die Longlist, also den erweiterten Kreis der Kandidat*innen für die EM nominiert. Jetzt hat auch der Ticket-Verkauf für die EM begonnen. „Die Signale stehen auf Grün, um auch Publikum bei den Europameisterschaften empfangen zu können“, heißt es von Seiten des Veranstalters. Event-Direktor Francois Kasselmann sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir endlich unseren Ticketshop für die Reitsportfans öffnen können. Unser Team hat hinter den Kulissen hart gearbeitet, um unserer neuen Website den letzten Schliff zu geben und ein Ticketing-Konzept zu erstellen, das einen sicheren Zugang für die Zuschauer ermöglicht. Mit etwas Glück werden wir kurz vor der Veranstaltung weitere Kartenkontingente öffnen können. Natürlich müssen wir auch Pläne für den Fall neuer Corona-bedingter Einschränkungen aufstellen.“ Nicht nur hochklassiger Dressursport wird im September auf dem Hof Kasselmann zu sehen sein. Parallel zu den Europameisterschaften finden auch internationale Springprüfungen statt, unter anderem eine zweite Wertungsprüfung der Serie Bemer Riders Tour. Außerdem erwartet die Besucher eine Lifestyle-Ausstellung sowie ein Unterhaltungsprogramm.



Alle Informationen zum Programm sowie zum Ticketverkauf gibt es hier: hagenatw2021.de Die Longlist für die EM der Europameisterschaften der Dressurreiter*innen ist hier zu finden: https://www.pferd-aktuell.de/news/aktuelle-meldungen/dressur/dressur-longlist-fuer-olympia-und-em-aufgestellt Zur Longlist für die EM der Altersklasse U25: https://www.pferd-aktuell.de/news/aktuelle-meldungen/dressur/dressur-longlist-fuer-u25-europameisterschaft-aufgestellt