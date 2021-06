Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung:

Internationales Jugendreiterfestival "Future Champions" (CDIOJYP/CSIOJYPCh) vom 8. bis 13. Juni in Hagen a.T.W.



Nationenpreis Springen Children

1. Belgien; im Stechen 8/105,28

2. Irland; im Stechen 8/110,79

3. Deutschland; 8 (Paula Pahl (Jülich) mit Easy Kolibra MO/Fabio Thielen (Losheim) mit Dede V/Tony Stormanns (Eschweiler) mit Dia Nova/Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Vino V’T Kosterhof Z)



Großer Preis Children

1. Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Cornet’s Adel; 0/0/33,43

2. Paula Pahl (Jülich) mit Easy Kolibra MO; 0/0/34,94

3. Lennard Tillmann (Grevenbroich) mit Oreal des Etains Z; 0/0/35,70



Nationenpreis Springen Pony

1. Frankreich; 0

2. Schweden; 22

3. Irland; 24



Großer Preis Pony

1. Lola Brionne (FRA) mit Clementine; 0/0/37,60

2. Katie Mcentee (IRL) mit Valmy de Treille; 0/0/37,80

3. Logan Fiechter (NED) mit Minerba For Play; 0/0/42,96

…

6. Jonna Esser (Wipperfürth) mit Catness 8; 0/8/42,04



Nationenpreis Springen Junioren

1. Irland; 5

2. Polen; 8

3. Deutschland; 9 (Malin Reipert (Linnich) mit Nikita/Lasse Nölting (Neustadt) mit Lazio/Hanna Schreder (Regen) mit Little Bit Bigger/Alia Knack (Sauldorf) mit DSP Claus Peter)



Großer Preis Junioren

1. Ebba Danielsson (SWE) mit T-Gavoli Z; 0/0/43,57

2. Elisabeth Knaus (AUT) mit Cancun 18; 0/0/47,06

3. Anastasia Nielsen (MON) mit Castro W, 0/0749,24

…

22. Hanna Schreyer (Zerven) mit Carpani 2; 4/75,68



Nationenpreis Springen Junge Reiter

1. Deutschland; 6 (Sönke Fallenberg (Ennigerloh) mit Chakira TF NRW/Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Chaccara/Emilia Löser (Niedermeisen) mit Lesodero/Henrike Ostermann (Löningen) mit Air Force One 19)

2. Niederlande; 9

2. Irland; 9



Großer Preis Junge Reiter

1. Theodor Linde (DEN) mit Salto des Nauves H D C; 0/0/48,21

2. Antonia Ercken (Herten) mit Cool Fox HR; 0/0/56,39

3. Alexander Housen (BEL) mit Casillas van de Helle; 0/4/42,87



Nationenpreis Dressur Children

1. Deutschland; 160,000 (Lara Lattermann (Ansbach) mit Soleil de La Coeur H/Martha Raupach (Damme) mit Jack Sparrow/Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Danubio OLD)

2. Niederlande; 147,425

3. Belgien; 144,200



Team Children

1. Katharina Dülffer (Niestetal) mit Darling 310; 79,650 Prozent

2. Lotta Plaas (Sassenberg) mit Balsamico; 75,550

3. Agata Zakhrabekova (RUS) mit Ein Champion ZS; 75,250



Individual Children

1. Lotta Plaas (Sassenberg) mit Balsamico; 76,338 Prozent

2. Katharina Dülffer (Niestetal) mit Darling 310; 75,584

3. Kira Hladik (Großostheim) mit Fine Rose 2; 75,241



Nationenpreis Dressur Pony

1. Deutschland 152,000 (Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte) mit Kastanienhof Cockney Cracker/Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo GO/Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE)

2. Dänemark; 144,048

3. Niederlande; 141,477



Individual Pony CDIOP

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 77,568 Prozent

2. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo GO; 75,496

3. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Adriano B; 75,000



Kür Pony CDIOP

1. Antonia Roth (Stuttgart) mit Daily Pleasure WE; 81,500 Prozent

2. Sophia Boje Obel Jorgensen (DEN) mit Adriano B; 81,250

3. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo GO; 80,750



Team Pony CDIP

1. Marlene Marie Binder (Süßen) mit DSP de Long; 72,524 Prozent

2. Carolina Miesner (Scheeßel) mit Novellini; 72,000

3. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 71,857



Individual Pony CDIP

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Nasdaq FH; 75,315 Prozent

2. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 74,324

3. Marlene Marie Binder (Süßen) mit DSP de Long; 74,054



Kür Pony CDIP

1. Virginia Spönle (ITA) mit Coer Noble; 73,567 Prozent

2. Astrid Würtz Green (DEN) mit Golden Boy 162; 72,992

3. Yasmin Westerink (NED) mit Brasil; 69,592



Nationenpreis Dressur Junioren

1. Deutschland; 148,737 (Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution/Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron/Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Hugo FH)

2. Dänemark; 147,223

3. Schweiz; 141,061



Individual Junioren CDIOJ

1. Alexander Yde Helgstrand (DEN) mit Grevens Sa VA; 74,657 Prozent

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Hugo FN; 74,118

3. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 72,402



Kür Junioren CDIOJ

1. Alexander Yde Helgstrand (DEN) mit Grevens Sa VA; 77,275 Prozent

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 76,325

3. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Hugo FN; 75,292



Team Junioren CDIJ

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Brisbane; 72,273 Prozent

2. Lophia Ludvigsen (DEN) mit Blue Hors Quintana; 72,121

3. Laura Gotteberg Brand Jakobsen (DEN) mit Romio Hoejris; 71,717



Individual Junioren CDIJ

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Brisbane; 72,696 Prozent

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Davy Jones; 72,402

3. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil; 72,353



Kür Junioren CDIJ

1. Shona Benner (Billerbeck) mit Brisbane; 77,209 Prozent

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Davy Jones; 75,292

3. Laura Gotteberg Brand Jakobsen (DEN) mit Romio Hoejris; 74,209



Nationenpreis Dressur Junge Reiter

1. Deutschland; 146,961 (Helena Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit DSP Lifestyle/Elisabeth von Wulffen (München) mit Fiesta Bonita/Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari)

2. Dänemark; 142,500

3. USA; 138,677



Individual Junge Reiter CDIOY

1. Sara Aagaard Hyrm (DEN) mit Skovborgs Romadinov; 73,676 Prozent

2. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari; 73,382

3. Elisabeth von Wulffen (München) mit Fiesta Bonita; 73,284



Kür Junge Reiter CDIOY

1. Laura Maria Grunder (SUI) mit Rapace; 72,092 Prozent

2. Siri Thelle Tonnesen (NOR) mit Bonifatius 8; 71,817

3. Katherine Mathwes (USA) mit Soliere; 70,892



Team Junge Reiter CDIY

1. Anna Derlien (Pattensen) mit Holly Golightly 20 ; 71,765 Prozent

2. Ophelia Shalom (Lübeck) mit Dolce Fita; 71,372

3. Theresa Friesdorf (Vettweiß) mit Quotenkönig 2; 71,225



Individual Junge Reiter CDIY

1. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 74,020 Prozent

2. Helen Erbe (Krefeld) mit Serano 42; 73,873

3. Anna Derlien (Pattensen) mit Holly Golightly 20; 73,579



Kür Junge Reiter CDIY

1. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 77,592 Prozent

2. Helen Erbe (Krefeld) mit Serano 42; 75,392

3. Emely van Loon (Mandelbachtal) mit FBW Despereaux; 75,284

Weitere Informationen unter www.future-champions.de

Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/CCI3*-L) mit U25-Förderpreis Vielseitigkeit vom 10. bis 13. Juni in Westerstede



CCI3*-L

1. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Höhenflug 3; 31,8 (Dressur 31,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Heike Jahncke (Elsoff) mit Coco Spring; 32,7 (32,7/0/0)

3. Gesa Staas (Bramsche) mit St Stacy; 37,2 (32,4/0,8/4)



CCI3*-S

1. Greta Busacker (Münster) mit Scrabble OLD; 23,5 (Dressur 23,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Julia Rieth (Kiel) mit Dukes Night Out; 28,2 (28,2/0/0)

3. Calvin Böckmann (Lastrup) mit Altair de la Cense; 30,6 (29,4/0/1,2)

Weitere Informationen unter www.horse-trials.de

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 10. bis 13. Juni in Uggerhalne/DEN



Nationenpreis

1. Dänemark; 8/Stechen 0/37,56

2. Belgien; 8/Stechen 0/38,84

3. Großbritannien; 8

…

8. Deutschland; 20 (Andre Thieme (Plau am See) mit Crazy Girl V/Finja Bormann (Harsum) mit A Crazy Son of Lavina/Andreas Ripke (Steinfeld) mit Charly Brown B/Felix Haßmann (Lienen) mit SIG Chaccinus)



Großer Preis

1. Jens Fredricson (SWE) mit Markan Cosmopolit; 0/0/52,88

2. Mike Kawai (JPN) mit As de Mai; 0/4/50,61

3. Stephen Moore (IRL) mit Albert K; 0/4/52,18

…

5. Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck) mit Concordess NRW; 0/4/59,46

Weitere Informationen unter www.equitour.dk

Internationales Springturnier (CSI4*) vom 9. bis 13. Juni in St. Tropez/FRA



Großer Preis

1. Jessica Springsteen (USA) mit RMF Tinkerbell; 0/0/36,16

2. Olivier Perreau (FRA) mit GI Events Venizia d’Aiguilly; 0/0/36,40

3. Megane Moissonnier (FRA) mit Cordial; 0/0/39,01

…

26. Christian Ahlmann (Marl) mit Clintrexo Z; 14/81,66

Weitere Informationen unter www.jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr

Internationales Dressurturnier (CDI4* /CDIYH) vom 10. bis 13. Juni in Achleiten/AUT



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 77,348 Prozent

2. Jeanna Hogberg (SWE) mit Lorenzo; 73,761

3. Florian Bacher (AUT) mit Fidertraum; 72,674



Grand Prix Special

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 76,915 Prozent

2. Nicole Casper (Donzdorf) mit Birkhof’s Topas FBW; 73,809

3. Florian Bacher (AUT) mit Fidertraum; 73,256

Weitere Informationen unter www.achleiten.at

Internationales Para-Dressurturnier (CPEDI3*) vom 10. bis 13. Juni in Kronenberg/NED



Team Grade I

1. Rihards Snikus (LAT) mit King of the Dance; 77,321 Prozent

2. Jens Lasse Dokkan (NOR) mit Aladdin; 75,833

3. Sara Morganti (ITA) mit Mariebelle; 73,095

…

8. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair 3; 68,036



Individuale Grade I

1. Rihards Snikus (LAT) mit King of the Dance; 79,583 Prozent

2. Jens Lasse Dokkan (NOR) mit Aladdin; 76,190

3. Sara Morganti (ITA) mit Mariebelle; 74,464

4. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair 3; 73.929



Kür Grade I

1. Rihards Snikus (LAT) mit King of the Dance; 83,344 Prozent

2. Jens Lasse Dokkan (NOR) mit Aladdin; 80,489

3. Sara Morganti (ITA) mit Mariebelle; 78,645

…

6. Elke Philipp (Treuchtlingen) mit Fürst Sinclair 3; 71,211



Team Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum 20; 73,131 Prozent

2. Katrine Kristensen (DEN) mit Welldone Dallas; 72,727

3. Georgia Wilson (GBR) mit Sakura; 71,212



Individual Grade II

1. Katrine Kristensen (DEN) mit Welldone Dallas; 75,539 Prozent

2. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum 20; 73,578

3. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit Responsible For Me; 72,500



Kür Grade II

1. Heidemarie Dresing (Rheda-Wiedenbrück) mit La Boum 20; 77,078 Prozent

2. Katrine Kristensen (DEN) mit Welldone Dallas; 75,645

3. Nicole den Dulk (NED) mit Wallace N.O.P.; 74,023



Team Grade III

1. Tobias Thorning Jorgensen (DEN) mit Jolene Hill; 75,490 Prozent

2. Rixt van der Horst (NED) mit Findsley N.O.P.; 75,392

3. Yvette Overgoor (NED) mit Alexander; 71,814

…

6. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good 4; 71,079



Individual Grade III

1. Tobias Thorning Jorgensen (DEN) mit Jolene Hill; 78,383 Prozent

2. Maud de Reu (NED) mit Webron N.O.P.; 74,412

3. Rixt van der Horst (NED) mit Findsley N.O.P.; 72,941

…

5. Claudia Schmidt (Darmstadt) mit Rosso WRT; 70,686



Kür Grade III

1. Tobias Thorning Jorgensen (DEN) mit Jolene Hill; 82,456 Prozent

2. Rixt van der Horst (NED) mit Findsley N.O.P.; 79,312

3. Maud de Reu (NED) mit Webron N.O.P.; 76,334

…

6. Steffen Zeibig (Arnsdorf) mit Feel Good 4; 73,045



Team Grade IV

1. Sanne Voets (NED) mit Demantur Rs2 N.O.P.; 76,500 Prozent

2. Demi Uijtewaal (NED) mit Winando; 72,667

3. Lotte Krijnsen (NED) mit Rosenstolz; 72,167

…

6. Saskia Deutz (Sehlen OT Mölln-Medow) mit Soyala; 70,708



Individual Grade IV

1. Sanne Voets (NED) mit Demantur Rs2 N.O.P.; 76,707 Prozent

2. Tessa Baaijens-van de Vrie (NED) mit Happy Grace; 73,374

3. Demi Uijtewaal (NED) mit Winando; 71,911

…

6. Saskia Deutz (Sehlen OT Mölln-Medow) mit Soyala; 71,138



Kür Grade IV

1. Sanne Voets (NED) mit Demantur Rs2 N.O.P.; 79,959 Prozent

2. Demi Uijtewaal (NED) mit Winando; 77,725

3. Manon Claeys (BEL) mit San Dior 2; 77,625

…

8. Saskia Deutz (Sehlen OT Mölln-Medow) mit Soyala; 70,434



Team Grade V

1. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 77,171 Prozent

2. Britney de Jong (NED) mit Caramba; 73,915

3. Nataliya Martyanova (RUS) mit Quinta; 72,287

4. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 71,357



Individual Grade V

1. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 76,429 Prozent

2. Frank Hosmar (NED) mit Guetta; 75,000

3. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 74,286



Kür Grade V

1. Frank Hosmar (NED) mit Alphaville N.O.P.; 82,000 Prozent

2. Regine Mispelkamp (Geldern) mit Highlander Delight’s; 78,575

3. Britney de Jong (NED) mit Caramba; 76,334

Weitere Informationen unter www.peelbergen.eu