Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier "Longines Luhmühlen Horse Trials" (CCI5*-L/CCI4*-S) mit Deutscher Meisterschaft Vielseitigkeit und U25-Förderpreis vom 17. bis 20. Juni in Luhmühlen



CCI4*-S Deutsche Meisterschaft

Gold: Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 21,4 (Dressur 21,4/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 27,1 (27,1/0/0)

Bronze: Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B’Neville; 27,9 (23,9/0/4)



CCI5*-L

1. Mollie Summerland (GBR) mit Charly van ter Heiden; 30,2 (Dressur 29,0/Gelände 0/Springen 1,2)

2. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S; 32,1 (32,1/0/0)

3. Ariel Grald (USA) mit Leamore Master Plan; 37,4 (33,8/3,6/0)



CCI4*-S

1. Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH; 21,4 (Dressur 21,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 27,1 (27,1/0/0)

3. Andrew Hoy (AUS) mit Vassily de Lassos; 27,6 (27,6/0/0)



CCI4*-S U25 Förderpreis

1. Jerome Robine (Warendorf) mit Brave Heart 10; 45,2 (Dressur 38,8/Gelände 2,4/Springen 4)

2. Emma Brüssau (Warendorf) mit Dark Desire GS, 49,9 (32,3/2/15,6) Weitere Informationen unter www.tgl.luhmuehlen.de/ Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 18. bis 20. Juni in Herzlake



Grand Prix

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 80,348 Prozent

2. Laura Tomlinson (GBR) mit DSP Rose of Bavaria; 75,413

3. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Marshall-Bell; 72,826

8. Kira Wulferding (Wildeshausen) mit Soiree d’Amour OLD; 70,391



Grand Prix Special

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 82,064 Prozent

2. Laura Tomlinson (GBR) mit DSP Rose of Bavaria; 75,553

3. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Marshall-Bell; 74,191

8. Jessica Süss (Warendorf) mit Duisenberg 2; 71,511 Weitere Informationen unter www.escon-marketing.de Nationales Fahrturnier mit WM-Sichtung vom 18. – 20. Juni in Lähden



Kombinierte Wertung Einspänner Pferde

1. Dieter Lauterbach (Dillenburg); 120,14 (Dressur 41,97/Marathon 74,80/Hindernisfahren 3,37)

2. Claudia Lauterbach (Dillenburg); 128,35 (43,11/80,74/4,51)

3. Christoph Dieker (Gescher); 135,09 (47,82/78,70/8,57)



Kombinierte Wertung Vierspänner Pferde

1. Christoph Sandmann (Lähden); 163,52 (Dressur 41,19/Marathon 110,34/Hindernisfahren 12)

2. Anna Sandmann (Lähden); 165,50 (42,38/120,11/3)

3. Daniel Schneiders (AUT); 167,81 (53,04/114,77/0)



Kombinierte Wertung Zweispänner Pony

1. Rene Jeurink (Hoogstede); 141,01 (Dressur 44,98/Marathon 95,06/Hindernisfahren 0,97)

2. Christof Weihe (Petershagen); 146,53 (44,38/88,03/14,12)

3. Thomas Seitz (Walldürn-Glashofen); 160,20 (50,91/89,32/19,97) Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 17. bis 20. Juni in Sopot/POL



Nationenpreis

1. Deutschland; 0 (Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado/Marcus Ehning (Borken) mit Funky Fred/Christian Kukuk (Hörstel) mit Mumbai/Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria)

2. Belgien; 4

3. Irland; 16



Großer Preis

1. Brian Moggre (USA) mit Balou du Reventon; 0/0/48,09

2. Lucy Deslauries (USA) mit Hester; 0/0/48,16

3. Niels Bruynseels (BEL) mit Ilusionata van’t Meulenhof; 0/0/48,63

4. Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria; 0/0/48,89 Weitere Informationen unter www.csio.sopot.pl Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL/CSIU25) vom 18. bis 20. Juni in Stockholm/SWE



Großer Preis

1. Scott Brash (GBR) mit Hello Jefferson; 0/0/39,81

2. Edwina Tops-Alexander (AUS) mit Fellow Castlefield; 0/0/40,87

3. Spencer Smith (USA) mit Quibelle; 0/4/39,58

11. Ludger Beerbaum (Riesenbeck) mit Mila; 4/77,96



Großer Preis U25

1. Ingrid Gjelsten (NOR) mit Jackson vd Bisschop; 0/0/38,65

2. Sara Vingralkova (CZE) mit Kas – Sini DC; 0/0/39,06

3. Andrea Persson (SWE) mit F. Las Vegas; 0/0/40,03

10. Linn Hamann (Ammersbek) mit Crystal Clear; 4/78,12 Weitere Informationen unter www.gcglobalchampions.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 17. bis 20. Juni in St Tropez/FRA



Großer Preis

1. Kent Farrington (USA) mit Gazelle; 0/0/41,95

2. Julien Epaillard (FRA) mit Usual Suspect d’Auge; 0/0/42,30

3. Nicolas Delmotte (FRA) mit Ilex VP; 0/0/44,04

10. Angelique Rüsen (Herborn) mit Arac du Seigneur Z; 0/4/47,83 Weitere Informationen unter www.jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr/ Internationales Dressurturnier (CDI4*) vom 16. bis 20. Juni in Budapest/Pilisjászfalu/HUN



Grand Prix

1. Simone Pearce (AUS) mit Double Joy; 71,826 Prozent

2. Dirk-Jan van de Water (NED) mit Hexagon’s Grandville; 69,739

3. Maria Klementieva (RUS) mit Doctor Wendell MF; 69,609

9. Yara Reihert (Buch a.E.) mit Schwarze Perle; 64,348



Grand Prix Special

1. Simone Pearce (AUS) mit Double Joy; 70,553 Prozent

2. Maria Klementieva (RUS) mit Doctor Wendell MF; 70,447

3. Aniko Losonczy (HUN) mit Dior S; 68,893

8. Yara Reihert (Buch a.E.) mit Schwarze Perle; 65,383 Weitere Informationen unter www.unikornislovarda.hu Internationales Dressurturnier (CDI4 *) vom 17. bis 20. Juni in Le Mans/FRA



Grand Prix

1. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Zonik N.O.P.; 76,065 Prozent

2. Henri Ruoste (FIN) mit Kontestro DB; 74,174

3. Thamar Zweistra (NED) mit Hexagon’s Double Dutch; 71,717

20. Juliette Piotrowski (Kaarst) mit Duke Rubin;M 65,565



Grand Prix Special

1. Hans Peter Minderhoud (NED) mit Glock’s Zonik N.O.P.; 80,425 Prozent

2. Henri Ruoste (FIN) mit Kontestro DB; 79,135

3. Antonia Ramel (SWE) mit Brother de Jeu; 77,610 Weitere Informationen unter www.bouleries.marieh.eu Internationales Fahrturnier (CAI3*-H4 WCupQ) vom 17. bis 20. Juni in Bugac/HUN



Kombinierte Wertung

1. Jozsef Dobrovitz (HUN); 132,53 (Dressur 41,98/Marathon 87,10/Hindernisfahren 3,45)

2. Mareike Harm (Negernbötel); 136,59 (42,85/90,74/3)

Kombinierte Wertung

1. Jozsef Dobrovitz (HUN); 132,53 (Dressur 41,98/Marathon 87,10/Hindernisfahren 3,45)

2. Mareike Harm (Negernbötel); 136,59 (42,85/90,74/3)

3. Jerome Voutaz (SUI); 143,85 (51,38/89,47/3) Weitere Informationen unter Internationales Fahrturnier (CAI3*-H1/CAI2*-P2/CAI2*-P1) vom 17. bis 20. Juni in Viechtwang/AUT



Kombinierte Wertung Pony-Einspänner

1. Michaela Schöftner (AUT); 155,59 (Dressur 57,58/Marathon 85,62/Hindernisfahren 12,39)

2. Severin Baldauf (AUT); 162,38 (62,12/81,73/18,53)

3. Lisa Maria Tischer (Neu-Isenburg); 162,93 (64,60/86,49/11,84)



Kombinierte Wertung Pony-Zweispänner

1. Birgit Kohlweiss (Grafenau); 162,09 (Dressur 48,71/Marathon 95,87/Hindernisfahren 17,51)

2. Veronika Kirmaier (Kirchdorf am Inn); 200,63 (56,30/113,95/30,39)

3. Hanspeter Sommer (SUI); 207,65 (71,36/115,25/21,04)



Kombinierte Wertung Einspänner

1. Alexander Bösch (AUT); 131,19 (Dressur 47,16/Marathon 83,68/Hindernisfahren 0,35)

2. Alexander Bösch (AUT); 135,56 (39,10/87m42/9,04)

3. Jens Motteler (Gärtringen); 152,46 (56,00/91,07/5,39) Weitere Informationen unter www.pferdesport-viechtwang.com