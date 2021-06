(Foto: Sportfot) Marcus Ehning (Borken) gewann auf dem 13-jährigen westfälischen Landbeschäler A La Carte NRW im Seebad Knokke die Qualifikation zum 500.000 Euro-Grand Prix am Schlusstag. Der 47 Jahre alte zweimalige Sieger im Großen Preis von Aachen, 5-malige Team-Europameister, dreimalige Weltcupgewinner und Mannschafts-Olympiasieger von Sydney 2000 setzte sich im Stechen gegen elf Mitbewerber durch und erhielt neben einem Golf Car noch eine Geldprämie in Höhe von 16.500 €. Dahinter folgten der US-Amerikaner Spencer Smith auf Theodore Manciale und Europameister Martin Fuchs (Schweiz) auf The Sinner.