Knokke. Der 500.000 Euro-Grand Prix in Knokke endete mit dem Erfolg des belgischen Olympiastarters Jerome Guery. Daniel Deußer wurde Siebter. Vier Tage nach der Nominierung durch das belgische Nationale Olympische Komitee für Olympia in Tokio schlug Jerome Guery (30) zusätzlich zu. Der Team-Europameister von Rotterdam 2019 gewann im Seebad Knokke auf dem Holsteiner Hengst Quel Homme de Hus von Quidam de Revel den mit 500.000 Euro dotierten Großen Preis. Im Stechen schlug er acht Kollegen. Mit einem Rückstand von fast sieben Sekunden wurde Frankreichs Team-Olympiasieger von Rio Kevin Staut auf der Stute Bulgarie d`Engandou Zweiter, Prämie für Guery: Ein E-Audi Tron in Werte von 125.000 € plus 40.000 € extra, an Staut gingen ein Audi A3 (Wert 35.000) plus 65.000 Extra-Geld. Der Österreicher Max Kühner platzierte sich auf Elektric Blue P als Dritter Dank der schnellsten Vier-Fehlerrunde im Stechen (75.000). Bester Deutscher war beim Hausturnier seines Chefs Stephan Conter Daniel Deußer. Der kommende Olympia-Teilnehmer, wie bereits in Rio, platzierte sich auf der Stute Killer Queen – Besitzer Stephex Stables und er – als Siebter (15.000). Knokke in Zahlen