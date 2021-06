Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S) mit Deutscher Jugendmeisterschaft Vielseitigkeit vom 24. bis 27. Juni in Kreuth



Deutsche Meisterschaft Junge Reiter (CCI3*-L)

Gold: Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; 26,2 (Dressur 23,0/Gelände 3,2/Springen 0)

Silber: Ben Philipp Knaak (Norderstedt) mit Let’s Go 122; 30,0 (29,6/0,4/0)

Bronze: Greta Busacker (Münster) mit Scrabble OLD; 31,2 (26,8/4,4/0)



Deutsche Meisterschaft Junioren (CCI2*-L)

Gold: Nane Nikolaus Dehn (Schwesing) mit Zilia D 27,3 (Dressur 27,3/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Viktoria Weyers (Rhede) mit Lariostea H; 29,5 (28,3/0/1,2)

Bronze: Luke Vogelsänger (Horn-Bad Meinberg) mit C’est Evie; 30,3 (26,3/0/4)



CCI3*-S

1. Michael Jung (Horb) mit Kilcandra Ocean Power; 27,5 (Dressur 25,5/Springen 0/Gelände 2,0)

2. Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados 26; 29,5 (25,5/4/0)

3. Christina Schöniger (Lengenfeld) mit Schoensgreen Continus; 33,3 (32,5/0/0,8)



CCI2*-S

1. Hedwig Wikström (SWE) mit Chiara’s Charm; 27,1 (Dressur 27,1/Springen 0/Gelände 0)

2. Ludovica Bolaffio (ITA) mit Aston 17; 27,2 (23,2/4/0)

3. Helena Bottermann (Voerde) mit Ashanti de la Ribiere; 29,1 (27,1/2/0) Weitere Informationen unter www.reitverein-kreuth.de Internationales Dressurturnier (CDI4*) mit Louisdor-Preis vom 24. bis 27. Juni in Kronberg



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose 2; 84,978 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 81,522

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 81,326



Grand Prix Special

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose 2; 85,596 Prozent

2. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,766

3. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH; 82,575



Grand Prix

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 80,022 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 76,500

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 74,956



Grand Prix Kür

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 85,945 Prozent

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus 94; 82,375

3. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Zaire-E; 81,060



Louisdor-Preis

1. Isabel Freese (Mühlen) mit Total Hope OLD; 72,256 Prozent

2. Frederic Wandres (Hagen) mit Hot Hit 3; 72,116

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 71,121 Weitere Informationen unter www.gestuet-schafhof.com Internationales Offizielles Jugend-Springturnier (CSIO/J/Ch/P) vom 23. bis 27. Juni in Gorla Minore/ITA



Nationenpreis Junioren

1. Schweiz; 0

2. Italien; 8

3. Spanien; 16

4. Deutschland; 28 (Lara-Marie Juraske /Vilshofen mit Just Cute B/Carlotta Terhörst/ Legden mit Chacalaca T, Theresa Kröninger/München mit Hummer-N/Romy, Rosalie Tietje/Osterby mit Cascadino)



Großer Preis Junioren

1. Lara-Marie Juraske (Vilshofen) mit Carracio 2; 0/0/45,17

2. Martina Ferrari (ITA) mit Aberdeen 34; 0/0/46,72

3. Sophia Burgtorf (Holzkirchen) mit Constantin 88; 0/0/46,87



Nationenpreis Children

1. Deutschland; 8 (Ava Ferch/ Stegen mit Last Minute 60, Emma Bachl/ Postmünster mit Classic White 2, Amy Helfrich/Viernheim mit Leon 596/Antonia Häsler/ Chemnitz mit Dynamite N)

2. Spanien; 16

3. Italien; 17



Großer Preis Children

1. Amy Helfrich (Viernheim) mit Leon 596; 0/0/43,58

2. Maria Ilaria Grilli (ITA) mit Saetta del Terriccio; 0/0/44,23

3. Emma Bachl (Postmünster) mit Classic White 2; 0/0/44,59



Nationenpreis Pony

1. Deutschland; 10 (Leonie Assmann/ Sigmarszell mit Hankifax H, Emile Baurand/ München mit Ami, Eva Kunkel/Langenselbold mit Catness 8, Teresa Häsler/ Chemnitz mit Berkzicht Rob)

2. Italien; 25

3. Schweiz; 37



Großer Preis Pony

1. David Gorton-Hülgerth (AUT) mit Florian 26; 0/4/45,49

2. Camilla Bassan (ITA) mit LCC Westmount Mirahs Star; 0/8/46,29

3. Ruben Dessaix (SUI) mit Bolero de Tirepeine; 4/71,72

…

10. Ava Ferch (Stegen) mit Sweet Don; 12/74,67 Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL/CSI1*) vom 25. bis 27. Juni in Paris/FRA



Großer Preis

1. Ben Maher (GBR) mit Ginger-Blue; 0/0/39,35

2. Sameh El Dahan (EGY) mit WKD Aimez Moi; 0/4/38,45

3. Jodie Hall McAteer (GBR) mit Salt’n Pepa; 0/8/47,55

…

9. Christian Kukuk (Hörstel) mit Checker; 4/69,48 Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com Internationales Springturnier (CSI5*/3*) vom 23. bis 27. Juni in Knokke/BEL



CSI5*

1. Jerome Guery (BEL) mit Quel Homme de Hus; 0/0/38,98

2. Kevin Staut (FRA) mit Bulgarie d’Engandou; 0/0/45,26

3. Max Kühner (AUT) mit Elektric Blue P; 0/4/37,87

…

7. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen Vdm; 0/4/39,73



CSI3*

1. Marcus Ehning (Borken) mit Stargold; 0/0/37,93

2. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit Diarca PS; 0/0/38,12

3. Jos Verlooy (BEL) mit Fabregas; 0/0/39,21 Weitere Informationen unter www.hexevents.com/sxevent/knokke-hippique Internationales Offizielles Vielseitigkeitsturnier (CCIO4*-S/4*-L/3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/CCI1*-Intro/CCIP2-L) vom 23. bis 27. Juni in Strzegom/POL



Nationenpreis

1. Deutschland; 151,0 (Josefa Sommer/Immenhausen mit GEKE Equigrip’s Simple Smile, Elena Otto-Erley/ Warendorf mit Finest Fellow, Katharina Tietz/ Asendorf mit Aspen T, Nadine Marzahl/ Munster mit Victoria 108)

2. Polen; 165,2

3. Belgien; 205,1



CCIO4*-NC-S

1. Jule Wewer (Garstedt) mit Ruling Spirit; 35,8 (Dressur 27,0/Gelände 0,8/Springen 8)

2. Fouaad Mirza (IND) mit Dajara 4; 40,4 (32,4/4/4)

3. Mateusz Kiempa (POL) mit Lassban Radovix; 40,5 (27,7/12,8/0)



CCI4*-L

1. Malgorzata Korycka (POL) mit Canvalencia; 47,2 (Dressur 33,6/Gelände12,4/Springen 1,2)

2. Pietro Grandis (ITA) mit Go For S; 47,4 (34,6/12,8/0)

3. Malin Josefsson (SWE) mit Maggan V; 48,4 (36,0/0/12,4)

…

11. Julia Mestern (Schneverdingen) mit Monarts Masterpiece; 91,9 (33,9/57,6/0,4)



CCI3*-S

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Ducati d’Arville; 28,1 (Dressur 26,9/Springen 0/Gelände 1,2)

2. Nadine Marzahl (Munster) mit Vally K; 31,0 (26,6/0/4,4)

3. Anna Nilsson (SWE) mit Candy Girl; 31,2 (31,2/0/0)



CCI3*-L

1. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Rosveel; 34,4 (Dressur 30,4/Gelände 0/Springen 4)

2. Pietro Grandis (ITA) mit Fortune III; 37,4 (30,2/7,2/0)

3. Esteban Benitez Valle (ESP) mit Utrera AA 35 1; 39,4 (35,4/4/0)



CCI2*-S

1. Louise Romeike (SWE) mit Caspian 15; 25,6 (Dressur 25,2/Springen 0,4/Gelände 0)

2. Louise Romeike (SWE) mit Madame d’Engelbourg Z; 29,7 (28,5/0/1,2)

3. Nicolai Aldinger (Egestorf) mit Keep The Faith; 29,8 (29,8/0/0)



CCI2*-L

1. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Formidable 62; 27,1 (Dressur 25,5/Gelände 0/Springen 1,6)

2. Paola Mario de Simone (ITA) mit Styxx; 33,3 (33,3/0/0)

3. Esteban Benitz Valle (ESP) mit Escara GP; 33,6 (28,0/0/5,6)

…

8. Philipp Riedesel (Altkamp) mit Charismo 13; 39,8 (35,0/0,8/4)



CCI1*-Intro

1. Ricarda Berkenheide (Köln) mit Belle Jour; 28,7 (Dressur 28,7/Gelände 0/Springen 0)

2. Pawel Spisak (POL) mit Bolonia; 30,1 (30,1/0/0)

3. Julia Mestern (Schneverdingen) mit Havingagoodtime; 31,5 (31,5/0/0)



CCIP2*-L

1. Antonia Fulst (Königslutter) mit Fernet; 32,1 (Dressur 28,1/Gelände 0/Springen 4)

2. Giulia Mannoni (ITA) mit Douglas; 33,3 (33,3/0/0)

3. Senna van Houte (NED) mit Fernhill First Lady; 33,8 (33,8/0/0) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/3*-L) vom 24. bis 27. Juni in Avenches/SUI



CCI4*-S

1. Maxime Livio (FRA) mit Api du Libaire; 29,2 (Dressur 25,2/Gelände 0/Springen 4)

2. Robin Godel (SUI) mit Grandeur de Lully CH; 30,7 (27,9/04,/2,4)

3. Stefano Brecciaroli (ITA) mit Bolivar Gio Granno; 35,0 (26,6/8/0,4)

…

23. Beeke Janowski (Schmalensee) mit Eddie Weld; 55,2 (30,8/16,4/8)



CCI3*-S

1. Maxime Livio (FRA) mit Enjoy de Keroue; 30,6 (Dressur 30,6/Gelände 0/Springen 0)

2. Senne Vervaecke (BEL) mit Jeno; 32,7 (32,7/0/0)

3. Sanna Siltakorpi (FIN) mit Bofey Click; 35,2 (30,4/0,8/4)

…

9. Peter Thomsen (Kleinwiehe) mit Iguazu B; 41,7 (36,9/8,8/4)



CCI3*-L

1. Astier Nicolas (FRA) mit Alertamalib’or; 27,0 (Dressur 26,6/Gelände 0,4/Springen 0)

2. Thomas Carlile (FRA) mit Darmagnac de Beliard; 28,7 (27,9/0,8/0)

3. Eveline Bodenmüller (SUI) mit Watermill Giorgio RS; 38,5 (31,3/7,2/0)

4. Beeke Jankowski (Schmalensee) mit Herr Cooles Classico; 39,2 (38,0/1,2/0) Weitere Informationen unter www.iena.ch Internationales Voltigierturnier (CVI3*-WCupQ/CVIJ2*/CVICh2*/CVIJ1*) vom 25. bis 27. Juni in Budapest/HUN



Senioren3*

1. Eva Nagiller (AUT) mit Dr. Doolittle 5/Longenführer Klaus Haidacher; 8,153

2. Marina Mohar (SUI) mit For Ever du Chalet CH/Simone Aebi; 7,712

3. Anna Cavallaro (ITA) mit Monaco Franze 4/Nelson Alcides Vidoni; 7,583

4. Jolina Ossenberg-Engels (Altena) mit Equido Sir PQH/Claudia Doller-Ossenberg-Engels; 7,311



Children2*

1. Leni Alinger (Heilbronn) mit Carolus Magnus 11/Longenführer Andrea Blatz; 6,646

2. Julianna Kaminska (POL) mit Bastion/Tomasz Ogonowski; 6,291

3. Nora Szloszja (HUN) mit Garfield/Gyorgy Jancsecz; 6,112



Pas-de-Deux Junioren2*

1. Sofia Crippa/Greta Gemignani (ITA) mit Filon/Longenführer Kevine Moneuse; 7,024

2. Helen Layher (Brackenheim)/Lenie Allinger (Heilbronn) mit Carlus Magnus 11/Andrea Blatz; 6,733

3. Laura Balazova/Ivana Ciganova (SKV) mit Quirado 119; 6,399



Pas-de-Deux Junioren1*

1. Alisa Koopmann/Altena und Fiona Mischnick/ Altena mit Flying Dutchmann/Longenführer Claudia Doller-Ossenberg-Engels; 6,399

2. Elizaveta Rynkova/Daria Mjuravyova (RIS) mit Hubertus/Eilika Habsburg-Lothringen; 4,989 Weitere Informationen unter www.hungariancvi.com