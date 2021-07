Hamburg. Das 100. Deutsche Spring-Derby wird erneut verschoben, dafür jedoch gastiert Ende August die Global Champions Tour in Hamburg-Klein Flottbek… Der traditionsträchtige Hamburger Turnierplatz in Klein Flottbek muss erneut auf das 100. Derby-Springturnier seit 1920 verzichten. Dafür gastiert dort wie bereits seit Jahren die höchstdotierte Springserie „Global Champions Tour“ vom 26. bis 29. August. Damit stehen die Chancen gut, dass die Medaillengewinner der Olympischen Spiele von Tokio im Derby-Park, wenn auch mit anderen Pferden, starten, 18 Tage nach dem Erlöschen der Olympischen Flamme in Japans Hauptstadt. Das sportliche Programm der Global-Serie in der Hansestadt umfasst die Springen der Fünf-Sterne-Tour mit dem Großen Preis von Hamburg sowie der Global Champions League. Darüber hinaus gibt es eine internationale Tour auf Ein-Sterne-Niveau und die internationale Nachwuchsserie für sieben- und achtjährige Springpferde. Dazu wird es eine kleine, aber feine Ausstellung geben, die zum Bummeln einlädt und die Besucher kulinarisch verwöhnt. Die Konkurrenzen um das Spring- und Dressurderby werden auf das nächste Jahr verlegt: „Ein Deutsches Spring- und Dressur-Derby durchzuführen, das diesen Namen auch verdient, ist leider aufgrund der Corona-Pandemie auch im August noch nicht möglich“, erklärt Turnierchef Volker Wulff. „Diese Entscheidung ist vor allem aus Rücksicht auf die vielen loyalen und treuen Derby-Fans entstanden“, denn auch diesen Sommer wird es nicht möglich sein, alle Personen mit bereits gekauften Tickets im Derby-Park unterzubringen. So behalten die Tickets aus 2020 auch ihre Gültigkeit für das Jahr 2022. „Dann wollen wir das Deutsche Spring- und Dressur-Derby am gewohnten Termin und vor allem in gewohnter Form, nämlich am Wochenende um Christi Himmelfahrt, feiern“, so Wulff weiter. Tickets für die Longines Global Champions Tour of Hamburg im kommenden August werden unabhängig von Derby-Tickets verkauft. Infos unter www.engarde.de zur Veranstaltung und zum Start des Ticketverkaufs.