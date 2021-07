Frankfurt/ Main. Die vom Deutschen Olympiadekomitee für Reiterei (DOKR) vorgeschlagenen drei deutschen Reiter-Mannschaften für die Olympischen Sommerspiele in Tokio in nicht einmal drei Wochen wurden vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) akzeptiert und offiziell nominiert. Bei den um ein Jahr wegen der Corona-Pandemie verschobenen 32. Olympischen Sommerspielen in Japans Hauptstadt Tokio wird mit rund 11.200 Sportlern aus über 200 Ländern gerechnet. Im Reiten als erfolgreichste deutsche Sportart bei Olympia gehen an den Start in den drei Disziplinen: Springen: Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) mit Killer Queen VDM Einzel Christrian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai Andre Thieme (Plau am See) auf Chakaria Team: Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado plus zwei Reiter-Paare aus der Einzelentscheidung Dressur: Isabell Werth (Rheinberg) mit Bella Rose (1.Reservepferd: Weihegold Old, 2. Reserve DSP Quantaz)) Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime FRH (Rervepferd: Faustus) Reservepaar: Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle Vielseitigkeit: Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz Michael Jung (Horb) mit fischerChipmunk FRH (Reserve: fischerWildWave) Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B`Neville Mit nach Tokio reisen auch als Reserve Andreas Dibowski (Döhle) und FRH Corrida. Sollte in einer Teilprüfung ein Paar ausfallen, kann Dibowski mit Corrida und zusätzlichen Strafpunkten in der nächsten Prüfung eingesetzt werden. ========================================================= Zeitplan (Japanzeit) der Reitwettbewerbe (Japan ist von der Zeit sieben Stunden voraus): Dressurwettbewerbe



24. Juli (Samstag), 17.00-22.15 Uhr (10.00-15.15 Uhr dt.Zeit): Grand Prix (1. Teil Team und Einzelstarter), 30 Teilnehmer 25. Juli, 17.00-22.15 Uhr (10.00-15.15 dt.Zeit): Grand Prix (2.Teil Teams und Einzelstarter) 26. Juli: Ruhetag 27. Juli (Dienstag), 17.00-22.15 (10.00-15.15 dt.Zeit) Grand Prix Special, Team-Entscheidung (24 Teilnehmer) 28. Juli (Mittwoch), 17.30-21.00 Uhr (10.30-14.00 dt.Zeit) Kür, Einzelentscheidung (18 Starter) Vielseitigkeit 30. Juli (Freitag). 08.30-11.00 und 17.30-20.10 Uhr (Ende 13.10 dt.Zeit) 1. Teil Dressur Mannschaften und Einzelstarter (44 Teilnehmer) 31. Juli (Samstag), 08.30-11.00 (Ende 04.00 dt.Zeit) 2. Teil Dressur-Mannschaften und Einzelstarter (21 Teilnehmer) 01. August (Sonntag), 07.45-11.10 (00.45-04.10 dt.Zeit) Cross, 65 Teilnehmer 02. August (Montag), 17.00-19.35 Uhr (10.00-12.35 Uhr dt.Zeit) Mannschafts-Entscheidung 20.45-21.45 (13.45-14.45 dt.Zeit) Einzelentscheidung (25 Starter) Springen 03. August (Dienstag), 19.00-22.45 Uhr (12.00-15.45 dt.Zeit) Auftaktspringen Einzel (75 Starter) 04. August (Mittwoch), 19.00-21.15 (12.20-14.15 dt.Zeit) Einzelspringen Finale (30 Starter) 06. August (Freitag), 19.00-22.05 Uhr (12.00-15.05 dt.Zeit) Qualifikation Team-Finale (60 Starter) 07. August (Samstag), 19.05-21.05 Uhr (12.05-14.05 dt.Zeit) Team-Finale (30 Starter)