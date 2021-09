Auf dem Foto von links und in Schräglage der eigentliche Erfinder der Riders Tour, Paul Schockemöhle, daneben der in der ganzen Welt als Ringmaster bekannte Pedro Cebulka, Bernhard Bock von der Marketing-Abteilung und ganz rechts der weitdenkende Turnierveranstalter Ulli Kasselmann, dazu zu Pferde der Sieger der Riders Tour Konkurrenz aus Belgien, Dominique Hendrickx im Sattel des 12-jährigen französischen Wallachs Vintadge de la Roque von Kannan mal Galoubet A. (Foto: Anke Gardemann) Der 47 Jahre alte Belgier Domnique Hendrickx gewann in Hagen zum Abschluss der Reitertage auf dem Kasselmannhof mit Doppel-Europameisterschaften in der Dressur die sechste Prüfung der diesjährigen Riders Tour der Springreiter. Dank Bestzeit in der zweiten Runde setzte er sich auf dem Wallach Vintadge de la Roque vor der früheren Championatsreiterin Janne-Friederke Meyer-Zimmermann (Pinneberg) auf Messi und Felix Haßmann (Lienen) auf Captain America durch. Preisgeld für den Sieger: 13.000 Euro.