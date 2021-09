Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Internationalen Turnieren mit deutscher Beteiligung: Europameisterschaften Dressur (CH-EU-D/CH-EU-U25-D) vom 7. bis 12. September in Hagen a.T.W. Mannschaftswertung

Gold: Deutschland; 238,944 (Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus/Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle/Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD/Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB)

Silber: Großbritannien; 232,345

Bronze: Dänemark; 231,165



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,099 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 79,860

3. Charlotte Dujardin (GBR) mit Gio; 79,829

…

11. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus; 74,984

…

16. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle; 73,960



Grand Prix Special

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 84,271 Prozent

Silber: Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 81,702

Bronze: Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 81,079

…

11. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle; 75,228

…

14. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus; 74,802



Grand Prix Kür

Gold: Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 91,021 Prozent

Silber: Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 88,436

Bronze: Charlotte Dujardin (GBR) mit Gio; 87,246

4. Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold OLD; 84,896

…

14. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle; 77,215



Mannschaftswertung U25

Gold: Deutschland; 225,206 (Ellen Richter (Bad Essen) mit Vinay NRW/Raphael Netz (Aubenhausen) mit Elastico/Semmike Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell/Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire)

Silber: Niederlande; 218,000

Bronze: Schweden; 207,264



FEI Intermediare II

1. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell; 77,059 Prozent

2. Raphael Netz (Aubenhausen) mit Elastico; 75,206

3. Jessica Poelman (NED) mit Chocolate Cookie R.D.P.; 73,706

4. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 72,941

…

6. Ellen Richter (Bad Essen) mit Vinay NRW; 72,088



Grand Prix U25

Gold: Raphael Netz (Aubenhausen) mit Elastico; 76,308 Prozent

Silber: Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell; 76,256

Bronze: Jesscia Poelman (NED) mit Chocolate Cookie R.D.P.; 73,974

4. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 73,872

5. Ellen Richter (Bad Essen) mit Vinay NRW; 73,641



Grand Prix Kür

Gold: Semmieke Rothenberger (Bad Homburg) mit Flanell; 81,955 Prozent

Silber: Raphael Netz (Aubenhausen) mit Elastico; 81,210

Bronze: Jessica Poelman (NED) mit Chocolate Cookie R.d.P.; 78,075

4. Ann-Kathrin Lindner (Ilsfeld) mit FBW Sunfire; 77,870



Großer Preis

1. Dominique Hendrickx (BEL) mit Vintadge de la Roque; 0/0/44,50

2. Janne-Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi van’t Ruytershof; 0/0/46,73

3. Felix Hassmann (Lienen) mit SIG Captain America; 0/0/46,79



Grand Prix 3*

1. Jesscia Süss (Warendorf) mit Duisenberg; 72,152 Prozent

2. Sandra Nuxoll (Dinklage) mit Bonheur de la Vie; 71,848

3. Benjamin Ebeling (USA) mit Illuste van de Kampert; 70,283



Grand Prix Special 3*

1. Daniel Bachmann Andersen (DEN) mit Fanalino; 72,447 Prozent

2. Jesscia Süss (Warendorf) mit Duisenberg; 71,319

3. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valcia As; 71,128



Grand Prix Kür 3*

1. Franziska Fries (AUT) mit Atomic; 73,935 Prozent

2. Inessa Merkulova (RUS) mit Mister X; 73,135

3. Agusti Elias Lara (ESP) mit Altaneiro; 72,725 Weitere Informationen unter: https://hagenatw2021.de/ Weltmeisterschaft Junge Reiter/Junioren und Europameisterschaften Senioren Distanzreiten (CH-M-YJ-E 120/CH-EU-E 160 ) vom 6. bis 11. September in Ermelo/NED



Mannschaftswertung Junge Reiter/Junioren

Gold: Frankreich; Reitzeit: 16 Stunden/57 Minuten/27 Sekunden

Silber: Malaysia; 19:11:16

Bronze: Belgien: 20:43:03



Einzelwertung Junge Reiter/Junioren

Gold: Saeed Salem Atiq Khamis Almuhairi (UAE) mit Haleh; Reitzeit: 5 Stunden/09 Minuten/10 Sekunden

Silber: Abdulla Ali Mohamed Ali Alamri (UAE) mit Tonki Dee Boo Basil; 5:09:19

Bronze: Rut Badia Marfa (ESP) mit Addhy El Ziryab; 5:09:25

…

19. Nayla Al Samarraie (Rotenburg) mit Warsana; 6:52:17

20. Alexandra Weiz (Alheim Heinebach) mit Saiide Al Samarra; 6:52:19 Teilgenommen: Finnja Röhm (Vaihingen) mit Saida Hilal



Mannschaftswertung EM Senioren

Gold: Spanien; Reitzeit: 23 Stunden/23 Minuten/52 Sekunden

Silber: Frankreich; 23:34:40

Bronze: Italien; 26:26:26



Einzelwertung EM Senioren

Gold: Angel Soy Coll (ESP) mit Warrens Hill Chayze; Reitzeit: 7 Stunden/37 Minuten/21 Sekunden

Silber: Vincent Gaudriot (FRA) mit Bum Baya D’Aqui; 7:39:53

Bronze: Maria Alvarez Ponton (ESP) mit JM Elegido; 7:45:58

…

12. Bernhard Dornsiepen (Balve) mit Bekele El Djem; 8:53:03 Teilgenommen: Ursula Klingbeil (Buch) mit Aid Du Florival; Rebecca Arnold (Nürtingen) mit Serpa 2 Weitere Informationen unter: https://ecwc2021.com Weltmeisterschaften der Zweispänner (CH-M-A 2) vom 8. bis 12. September in Kronenberg/NED



Mannschaftswertung

Gold: Ungarn; 322,99

Silber: Deutschland; 333,67 (Marco Freund (Dreieich)/Sandro Koalick (Drebkau)/Anna Sandmann (Lähden))

Bronze: Niederlande; 342,26



Einzelwertung

Gold: Martin Hölle (HUN); 161,23 (Dressur 38,99/Marathon 110,33/Hindernisfahren 11,91)

Silber: Franck Grimonprez (FRA); 163,03 (43,92/114,26/4,85)

Bronze: Anna Sandmann (Lähden); 168,83 (45,65/117,74/5,44)

4. Sandro Koalick (Drebkau); 171,86 (43,58/113,28/15,00)

…

11. Marco Freund (Dreieich); 174,96 (49,24/117,24/8,48)

…

22. Dennis Schneiders (Petershagen); 185,38 (63,83/108,84/12,71)

…

25. Carola Slater-Diener (Stadtroda); 187,16 (56,17/112,38/18,61)

…

27. Max Berlage (Nettetal); 187,92 (55,97/123,74/8,21)

…

43. Torsten Koalick (Drebkau); 199,84 (52,24/123,48/24,12) Teilgenommen: Sebastian Warneck (Rangsdorf) Weitere Informationen unter: www.limburg2021.nl Deutsche Jugendmeisterschaften Springen und Dressur mit Bundesnachwuchschampionat Dressur vom 9. bis 12. September in Darmstadt-Kranichstein



Pony Dressur

Gold: Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 248,9 (1. Wertung 81,41/2. Wertung 81,37/3. Wertung 86,15)

Silber: Maleen Kohnle (Essen) mit Dabia Dior; 223,6 (74,31/74,42/74,90)

Bronze: Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte) mit Kastanienhof Cockney Cracker; 223,3 (70,95/73,59/78,75)



Junioren Dressur

Gold: Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron 321; 229,29 (1. Wertung 73,49/2. Wertung 75,03/3. Wertung 80,78)

Silber: Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 220,27 (73,89/67,55/78,83)

Bronze: Lena Merkt (Steinenbronn) mit Sarotti Mocca-Sahne; 220,16 (71,57/73,34/75,25)



Junge Reiter Dressur

Gold: Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Descolari; 225,50 (1. Wertung 74,78/2. Wertung 74,29/3. Wertung 76,43)

Silber: Jana Schrödter (Leipheim) mit Der Erbe OLD; 223,92 (73,73/73,32/76,88)

Bronze: Anna Derlien (Pattensen) mit Holly Golightly 20; 218,75 (72,59/72,76/73,40)



Children Springen

Gold: Emma Bachl (Postmünster) mit Classic White 2; 0/39,81 (1. Wertung 0/2. Wertung 0/3. Wertung 0/0/Stechen 0/39,81)

Silber: Paula Pahl (Jülich) mit Easy Kolibra Mo; 0/40,07 (0/0/0/0/0/40,07)

Bronze: Amy Helfrich (Viernheim) mit Leon 596; 0/42,17 (0/0/0/0/0/42,17)



Pony Springen

Gold: Jonna Esser (Wipperfürth) mit Catness 8; 0 (1. Wertung 0/2. Wertung 0/3. Wertung 0/0)

Silber: Franca Clementine Kröly (Isernhagen) mit Karim van Orchid’s; 4 (0/0/4/0)

Bronze: Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H; 8 (4/0/0/04)



Junioren Springen

Gold: Lara-Marie Juraske (Vilshofen) mit Carracio 2; 4 (1. Wertung 0/2. Wertung 0/3. Wertung 4/0)

Silber: Hanna Schreyer (Zeven) mit Carpani 2; 5,10 (5,10/0/0/0)

Bronze: Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper; 6,41 (2,41/0/4/0)



Junge Reiter Springen

Gold: Henrike Ostermann (Löningen) mit Air Force One 19; 6,02 (1. Wertung 2,02/2. Wertung 0/3. Wertung 4/0)

Silber: Hannes Ahlmann (Reher) mit Nerrado; 8,54 (3,54/5/0/0)

Bronze: Tobias Kuhlage (Hörstel) mit Chacco’s Girlstar; 8,92 (4,92/0/4/0) Weitere Informationen unter: https://kranichstein-events.de/ CHIO Aachen vom 10. bis 19. September in Aachen



Nationenpreis

1. Deutschland I; 26,636 (Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga/Longenführer Barbara Rosiny/Janika Derks (Dormagen) mit Dark Belulga/Barbara Rosiny/Fredenbeck I mit Capitain Claus/Gesa Bührig))

2. Deutschland II; 25,845 (Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher/Alexandra Knauf/Pauline Riedl (Aachen) mit William II Z/Mai Husmann/Norka des VV Köln-Dünwald mit Calidor 10/Paric Looser))

3. Niederlande; 22,463



Pas de Deux

1. Chiara Congia (Köln)/Justin van Gerven (Köln) mit Highlight/Longenführer Alexandra Knauf; 8,855

2. Janika Derks (Dormagen)/Johannes Kay (Neuss) mit Humphrey Bogart OLD/Nina Vorberg; 8,830

3. Jolina Ossenberg-Engels (Altenberg)/Timo Gerdes (Iserlohn) mit Caramoe/Claudia Döller-Ossenberg-Engels; 8,380



Gruppen

1. Fredenbeck I mit Capitain Claus/Longenführer Gesa Bührig; 8,356

2. Norka des VV Köln-Dünwald mit Calidor 10/Patric Looser; 8,156

3. Bis 1 (DEN) mit Turbo of Kloster/Longenführer Maria Rasmussen; 7,531



Einzelwertung Herren

1. Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga/Longenführer Barbara Rosiny; 8,487

2. Thomas Brüsewitz (Köln) mit Eyecatcher/Alexandra Knauf; 8,467

3. Julian Wilfling (Untermeitingen) mit Aragorn 102/Alexander/Zebrak; 7,909



Einzelwertung Damen

1. Janika Derks (Dormagen) mit Dark Beluga/Longenführer Barbara Rosiny; 8,462

2. Pauline Riedl (Aachen) mit William II Z/Maik Husmann; 7,855

3. Alina Roß (Userin) mit DSP San Zero; 7,690 Weitere Informationen unter: www.chioaachen.de Internationales Springturnier (CSI2*) "OWL Challenge" vom 9. bis 12. September in Paderborn



Großer Preis

1. Mathis Schwentker (Kirchdorf) mit Quix; 0/0/39,24

2. Stefan Engbers (Rosendahl) mit Baju; 0/0/41,97

3. Renee Ulvsbjerg (DEN) mit Celeste Balslev; 0/0/43,91 Weitere Informationen unter: www.owl-challenge.de Internationales Springturnier (CSI5*-GCT/GCL) vom 9. bis 12. September in Rom/ITA



Großer Preis

1. Malin Baryard-Johnsson (SWE) mit H&M Indiana; 0/0/36,74

2. Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato van de Neerheide; 0/0/37,82

3. Harrie Smolders (NED) mit Monaco; 0/0/37,89 Weitere Informationen unter: www.gcglobalchampions.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 9. bis 12. September in Ascona/SUI



Großer Preis

1. Leon Thijssen (NED) mit Faithless Mvdl; 0/0/41,63

2. Barbara Schnieper (SUI) mit Escoffier; 0/0/41,70

3. Gilles Thomas (BEL) mit Konak; 0/0/42,06

…

11. Hans-Dieter Dreher (Eimelingen) mit Elysium; 4/75,36 Weitere Informationen unter: www.csi-ascona.ch Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-L/2*-S) vom 10. bis 12. September in Chvalsiny-Borova/CZE



CCI3*-S

1. Hannes Mergler (Sulzheim) mit Shiga 2; 29,5 (Dressur 29,1/Gelände 0,4/Springen 0)

2. Hannes Mergler (Sulzheim) mit Shibasaburo; 37,3 (32,5/4,8/0)

3. Diana Lochmanova (CZE) mit Simon; 37,3 (32,5/4,8/0)



CCI2*-L

1. Amy Rose Frühwirth (AUT) mit Gin Tonic 150; 33,4 (Dressur 24,2/Gelände 1,2/Springen 0)

2. Adela Cisarova (CZE) mit Amana; 35,4 (31,0/4,4/0)

3. Adela Cisarova (CZE) mit Chesterton; 37,2 (32,0/1,2/4)

…

11. Robert Sirch (Pähl) mit Kilvoltrim Seanie; 80,5 (27,3/29,2/4)



CCI2*-S

1. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit Lucky Bon Bini; 31,7 (Dressur 26,1/Gelände 5,6/Springen 0)

2. Eliska Orctova (CZE) mit Kirea; 37,3 (23,3/14/0)

3. Anna-Katharina Vogel (Biessenhofen) mit Cinzano P; 38,4 (26,8/11,6/0) Weitere Informationen unter: www.borova-eventing.cz