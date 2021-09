Aachen. Der 80. Preis der Nationen von Deutschland in Aachen seit 1929 endete unter Flutlicht mit einem Erfolg für die USA, die lediglich nach zwei Umläufen vier Strafpunkte hatten und ein Preisgeld von 250.000 Euro einheimsten. Die deutsche Equipe belegte nur den sechsten Rang mit insgesamt 24 Fehlerpunkten unter acht Mannschaften. Dazu stürzte auch der erfahrene Marcus Ehning (Borken) vor seinem 91. Team-Wettbewerb für Deutschland auf dem Abreiteplatz, sein Pferd A La Carte bliebvor dem letzten Auftritt der sportlichen Karriere unverletzt, der dreimalige Weltcupsieger wurde jedoch zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht, meldete aber selbst Entwarnung. In der mit insgesamt einer Million dotierten Prüfung unter Flutlicht belegte Olympiasieger Schweden ohne einen einzigen Tokio-Starter den zweiten Rang (200.000/ 8 Strafpunkte) vor Frankreich (150.000/ 12). Schweden hatte vor zwei Jahren beim letzten Internationalen Offiziellen Turnier von Deutschland (CHIO) den Sieg davongetragen, der letzte deutsche Erfolg datiert aus dem Jahre 2018. Wegen Corona war der CHIO 2020 ausgefallen. Nationen-Preis in Zahlen