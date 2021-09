Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: CHIO von Deutschland mit Finale U25 Springpokal vom 14. bis 19. September in Aachen

Finale U25 Springpokal 1. Richard Vogel (Marburg) mit Caramba 92; 0/0/51,04

2. Sophie Hinners (Viersen) mit Grace WB; 0/0/53,03

3. Franziska Müller (Hückeswagen) mit Cornado’s Queen; 0/0/53,55 Nationenpreis Springen

1. USA 4 Strafpunkte,

2. Schweden 8,

3. Frankreich 12,

…

6. Deutschland 24 (Daniel Deußer/ Reijmenam mit mit Killer Queen VDM, Marcus Ehning/ Borken mit mit A La Carte NRW, Christian Ahlmann/ Marl mit Clintrexo Z, David Will/ Dagobertshausen mit C-Vier 2) Großer Preis

1. Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) Killer Queen 0/0/41,85

2. Brian Moggre (USA) Balou du Reventon 0/0/42,16

3. Gregory Wathelet (BEL) Nevados S 0/0/43,83, alle nach Stechen. Grand Prix (CDIO)

1. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 78,022 Prozent

2. Charlotte Fry (GBR) mit Dark Legend; 76,717

3. Patrik Kittel (SWE) mit Fionini; 76,261

4. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 76,130 Grand Prix Special (CDIO)

1. Jessica von Bredow-Werdl (Aubenhausen) mit Ferdinand BB; 73,511

2. Simone Pearce (AUS) mit Destano; 73,426

3. Jose Daniel Martin Dockx (ESP) mit Malagueno LXXXIII; 72,787 Grand Prix Kür (CDIO)

1. Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz; 88,335

2. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 86,740

3. Charlotte Fry (GBR) mit Dark Legend; 83,675 Nationenpreis Dressur

1. Deutschland; 22 Punkte (Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Ferdinand BB, Carina Scholz (Sassenberg) mit Tarantino 5, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain FRH, Isabell Werth (Rheinberg) mit DSP Quantaz).

2. Niederlande; 40

3. Großbrittanien; 47 Grand Prix CDI4*

1. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valesco 50; 74,174 Prozent

2. Anna Kasprzak (DEN) mit Rock Star 13; 73,935

3. Emmelie Scholtens (NED) mit Desperado N.O.P.; 73,739 Grand Prix Special (CD4*)

1. Fabienne Müller-Lütkemeier (Paderborn) mit Valesco 50; 77,638

2. Charlotte Fry (GBR) mit Glamourdale; 77,170

3. Anna Kasprzak (DEN) mit Rock Star 13; 75,064 Grand Prix Kür (CDI4*)

1. Emmelie Scholtens (NED) mit Desperado N.O.P.; 83,110

2. Dorothee Schneider (Framersheim) mit DSP Sammy Davis JR; 81,210

3. José Anonio Garcia Mena (ESP) mit Sorento 15; 79,440 CCIO4*

1. William Coleman (USA) mit Off The Record; 30,5 (Dressur 29,7/Springen 0/Gelände 0,8)

2. Laura Collett (GBR) mit Dacapo; 32,7 (29,1/0,4/3,2)

3. Emilie Chandler (GBR) mit Gortfadda Diamond; 33,9 (28,7/1,2/4,0)

…

5. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Corvette 31; 37,2 (30,4/1,2/5,6)



Nationenpreis Vielseitigkeit

1. Großbrittanien; 116,20 Punkte

2. USA; 116,50 3. Irland; 127,20 …

5. Deutschland; 171,30 (Andeas Ostholt (Warendorf) mit Corvette 31, Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Pasadena 217, Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Rosveel, Ingrid Klimke (Münster) mit EQUISTROs Siena Just do it). CAIO4*-H4 Kombinierte Wertung Vierspänner

1. Ijsbrand Chardon (NED); 164,00 (Dressur 43,32/Marathon 117,68/Hindernisfahren 3)

2. Koos de Ronde (NED); 167,17 (57,97/109,20/0)

3. Boyd Exell (AUS); 167,96 (36,32/131,64/0)

4. Mareike Harm (Negernbötel); 170,57 (42,05/125,52/3) Nationenpreis Vierspänner

1. Niederlande; 315,980

2. Belgien; 346,440

3. Deutschland; 352,520 ( Michael Brauchle (Aalen), Mareike Harm (Negernbötel), Georg von Stein (Modautal). Weitere Informationen unter www.chioaachen.de Deutsche Jugendmeisterschaften Voltigieren vom 16. bis 19. September in Großefehn Timmel Herren

Gold: Philip Goroncy (Drensteinfurt) mit Hendrikx/Longenführer Antje Döhnert; 8,027

Silber: Bela Lehnen (Moers) mit Formel 1 d.C./Alexandra Knauf; 7,472

Bronze: Arne Heers (Dörverden) mit Cleiner Onkel T/Sven Henze; 7,041 Damen

Gold: Mona Pavetic (Neuss) mit Eyecatcher 14/Alexandra Knauf; 8,169

Silber: Lily Warren (Oldenburg) mit Capitano 59/Sven Henze; 7,799

Bronze: Paula Waskowiak (Kirchlengern) mit Djaibolo/Tabea Struck; 7,729 Gruppen

Gold: Juniorteam Oldenburg mit Cleiner Onkel/Sven Henze; 7,694

Silber: Juniorteam VV Köln-Dünnwald I mit Highlight 192/Alexandra Knauf; 7,611

Bronze: HWR I mit Goldjunge 160/Jacqueline Lux; 7,592 Weitere Informationen unter volti-in-timmel.jimdofree.com/djm-2021/ Nationales Dressur- und Springturnier mit Berufsreiterchampionat Dressur vom 16. bis 19. September in Darmstadt-Kranichstein

Finale Berufsreiterchampionat Dressur

1. Heiner Schiergen (Krefeld); 3799,5 Punkte

2. Martin Pfeiffer (Düsseldorf); 3749,5

3. Lina Wurm (Pulheim); 3725,5 Weitere Informationen unter kranichstein-events.de Weltmeisterschaft Pony-Fahrer (CH-M-P-A1/2/4) vom 16. bis 19. September in Le Pin au Haras/FRA Pony-Vierspänner Kombinierte Wertung

Gold: Marijke Hammink (NED); 151,10 (Dressur 48,98/Marathon 100,97/Hindernisfahren 1,15)

Silber: Yannik Scherrer (SUI); 156,88 (47,25/106,07/3,56)

Bronze: Jan de Boer (NED); 169,10 (50,44/106,21/12,45)

4. Niels Kneifel (Wunstorf); 169,25 (51,11/109,31/8,83) Pony-Zweispänner Kombinierte Wertung

Gold: Rodinde Rutjens (NED); 150,18 (47,71/96,24/6,23

Silber: Roger Campbell (GBR); 151,23 (53,37/94,86/3)

Bronze: Louise Fillon (FRA); 152,16 (50,91/101,25/0) …

10. Rene Jeurink (Hoogstede); 165,88 (47,31/108,38/10,19) Pony-Einspänner Kombinierte Wertung

Gold: Cédric Scherer (SUI); 145,43 (52,38/90,85/2,20)

Silber: Brent Janssen (NED); 151,90 (56,34/95,56/0)

Bronze: Berengere Cressent (FRA); 155,99 (56,69/95,50/3,80)

…

5. Nils Grundmann (Fredenbeck); 158,66 (58,17/96,23/4,26) Teamwertung

Gold: Niederlande; 446,61 Punkte

Silber: Schweiz; 461,75

Bronze: Belgien; 479,72

4. Deutschland; 483,17 (Niels Grundmann (Fredenbeck), Sandra Schäfer (Münster), Nea-Renee Benneß (Beelitz), Rene Jeurink (Hoggstede), Steffen Brauchle (Lauchheim) Weitere Informationen unter www.haras-national-du-pin.com Internationales Springturnier (CSI5* GCT/GCL) vom 16. bis 18. September in Rom/ITA – Global Champions Tour, Ersatz für Mexiko City:

Großer Preis

1. Olivier Robert (FRA) mit Vangog du Mas Garnier; 0/0/40,62

2. Malin Baryard-Johnsson (SWE) mit H&M Indiana; 0/0/41,32

3. Bryan Balsiger (SUI) mit Twentywo des Biches; 0/0/42,27

…

20. Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld) mit Quin; 8/81,26



Weitere Informationen unter www.gcglobalchampions.com Internationales Jugend-Dressurturnier (CDI U25/Y/J/P) vom 15. bis 19. September in Waregem/BEL

CDIP Team

1. Morgan Walraven (NED) mit Devill’s Kiss Naoni; 71,886

2. Tessa van Hemert (NED) mit Million Dollar Girl; 71,057

3. Demi Howard-Cartwright (GBR) mit Fin C WE; 69,371

…

9. Anna Stuhldreier (Münster) mit Tesio 4; 64,714 CDIP Individual

1. Morgan Walraven (NED) mit Devill’s Kiss Naoni; 73,459

2. Tessa van Hemert (NED) mit Million Dollar Girl; 71,460

3. Demi Howard-Cartwright (GBR) mit Fin C WE; 70,595

…

6. Anna Stuhldreier (Münster) mit Tesio 4; 68,324



CDIP Kür

1. Morgan Walraven (NED) mit Devill’s Kiss Naoni; 75,345

2. Tessa van Hemert (NED) mit Million Dollar Girl; 73,460

3. Clara Collard (BEL) mit OrchidÄs Borneo II; 72,730

…

10. Anna Stuhldreier (Münster) mit Tesio 4; 68,800 CDIJ Team

1. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 72,424

2. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 70,909

3. Blanc Bosson (SWE) mit Cardon M; 69,495

…

6. Lara Middelberg (Grandorf) mit Barclay 20; 68,333



CDIJ Individual

1. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 71,088

2. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 69,441

3. Lara Middelberg (Grandorf) mit Barclay 20; 68,412 CDIJ Kür

1. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 73,740

2. Jette de Jong (BEL) mit Heavenly Charming; 73,350

3. Lara Middelberg (Grandorf) mit Barclay 20; 70,970



CDIY Team

1. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 71,941

2. Bente Hedeman Joosten (NED) mit Hippy Evitia; 69,941

3. Karoline Sofie Vestergaard (BEL) mit Junior Hit; 69,912



CDIY Individual

1. Karoline Sofie Vestergaard (BEL) mit Junior Hit; 71,735

2. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 71,382

3. Amber de Groot (NED) mit Homemade; 71,294 CDIY Kür

1. Karoline Sofie Vestergaard (BEL) mit Junior Hit; 75,735

2. Anna Middelberg (Glandorf) mit Blickfang HC; 74,800

3. Amber de Groot (NED) mit Homemade; 73,420 CDI U25 Grand Prix

1. Sophia Funke (Cappeln) mit DSP Quindale; 68,692 Prozent

2. Kimberley Luijten (NED) mit Zippo; 65,436 CDIU25 Grand Prix Kür

1. Kimberley Luijten (NED) mit Zippo; 69,335 Weiter Informationen unter www.dressuur-waregem.be Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-L/2*-S/1*-Intro/P1-L) vom 16. bis 19. September in Varsseveld/NED CCI3*-L

1. Elena Otto-Erley (Warendorf) mit Finest Fellow; 28,2 (Dressur 28,2/Gelände 0/Springen 0)

2. Wouter de Cleene (BEL) mit Quintera; 29,9 (29,9/0/0)

3. Steve van Winkel (BEL) mit Vainquer Z (32,9 (32,9/0/0) CCI2*-L

1. Alex Hua Tian (CHN) mit Jilsonne van Bareelhof; 27,4 (23,0/3,6/0,8)

2. Janne Kleinbuntemeyer (Osnabrück) mit Van Lou 2; 31,3 (31,3/0/0)

3. Stephan Dubski (Verden) mit Peppermint Patty 21; 32,6 (32,6/0/0) CCIP1-L

1. Emilia Vogel (Ratingen) mit Tina; 32,1 (24,1/0/8)

2. Lila van Rijthoven (NED) mit Nemo; 35,1 (31,1/0/4)

3. Sophie Weening (NED) mit Hip Hop; 36,8 (32,8/4) CCI2*-S

1. Elaine Pen (NED) mit Kite-Man; 31,1 (Dressur 26,7/Springen 4/Gelände 0,4)

2. Tine Magnus (BEL) mit Dia van het Lichterfeld Z; 32,3 (32,3/0/0)

3. Tobias Jorgensen (DEN) mit Happy Quattro Tagegaard; 32,3 (32,3/0/0)

…

10. Nina Schultes (Neuhütten) mit Zappelphilipp 2; 40,2 (33,4/4/2,8) CCI1* Intro

1. Merel Blom (NED) mit The Black Swan; 27,9 (26,3/0/1,6)

2. Merel Blom (NED) mit Lortero; 32,0 (30,4/0/1,6)

3. Ingrid Schenk (NED) mit Dvos 77; 34,3 (28,7/4/1,6)

…

21. Myda Skye Seibert (Rödemark) mit Elle de Loann; 74,5 (32,9/12/9,6) Weitere Informationen unter www.hippischfestijn.nl Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-L/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 15. bis 19. September in Palmanova/ITA

CCI3-L

1. Robert Powala (POL) mit Rara lDel Castegno; 38,10 (Dressur 32,5/Gelände 5,6/Springen 0)

2. Stefano Fioravanti (ITA) mit Rubin Dee; 39,20 (34,40/4,8/0)

3. Lisa Held (AUT) mit Charis E; 43,00 (35,80/3,20/4)

…

5. Julia Lieske (Lorch) mit Acierant; 50,50 (38,10/8,4/4)



CCI3*-S

1. Emiliano Portale (ITA) mit aracne Dell’Esercito Italiano; 28,30 (28,3/0/0)

2. Thibault Champel (FRA) mit Astarte de Madeleine; 31,80 (30,60/1,20/0)

3. Bertero Aondio (ITA) mit Francesco Quality Cruiser; 33,30 (33,30/0/0)

…

8. Fabian Held (Massenhausen) mit Alischa 110; 34,00 (33,60/0,4/0)



CCI2*-S

1. Luisa Palli (ITA) mit Averouge des Quatre Chenes; 29,10 (29,10/0/0)

2. Sophia Antisso (ITA) mit Angelina Captain Cremin; 34,50 (30,50/0/4)

3. Emiliano Portale (ITA) mit Creevagh Limited Edition; 35,80 (35.80/0/0)

4. Spohie Grieger (Massenhausen) mit Ibiska 3; 38,70 (34,70/0/4) CCI1*

1. Martina Cristin (ITA) mit Napoli; 26,20 (26,20/0/0)

2. Eveline Bodenmüller (SUI) mit Dark Gambler; 28,00 (28,00/0/0)

3. Carolina Brambilla (ITA) mit Freddie C; 33,10 (30,30/2,80/0)

4. Stefanie Lahmer (Kaufbeuren) mit Isselhook’s Fendl; 36,40 (28.00/0/8,40) Weitere Informationen unter www.eventing.it