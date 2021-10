Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Deutsche Meisterschaft Vielseitigkeit der Ponyreiter und U16-Bundesfinale vom 1. bis 3. Oktober in Ströhen Deutsche Meisterschaft Pony

Gold: Maya Marie Fernandez (Weiterstadt) mit Maruto; 31,8 (Dressur 28,2/Gelände 3,6/Springen 0)

Silber: Emilia Vogel (Ratingen) mit Tina; 31,9 (25,1/2,8/4)

Bronze: Linn Marie Schlütter (Bocholt) mit Rathcline Dream; 33,2 (29,2/0/4)



Bundesfinale U16

1. Friedrich Bernd Rehkamp (Bersenbrück) mit Feuertänzer 3; 47,1 (Dressur 43,1/Gelände 0/Springen 4)

2. Tom Meier (Salzhausen) mit Homme d’Hotot M; 47,6 (47,6/0/0)

3. Neele Hinrichsen (Wanderup) mit Idol 58; 47,9 (41,9/0/6)



CCI2*-S

1. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Chilli Supreme; 32,6 (Dressur 26,6/Springen 0,4/Gelände 5,6)

2. Janneke Boonzsaaijer (NED) mit ACSI Campbelle WS; 34,0 (32,4/0,8/0,8)

3. Emily Roberg (Münster) mit Donna Lena MV; 34,3 (34,3/0/0) Weitere Informationen unter www.rechenstelle.de/de/veranstaltungen/2021/strohen/

Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*-NC Final) vom 1. bis 3. Oktober in Barcelona/ESP



Finale Nationenpreis

1. Niederlande; 0/227,13

2. Irland; 1/228,61

3. Belgien; 4/224,32

…

6. Deutschland 13/228,59 Sekunden (Daniel Deußer/ Reijmenam mit Killer Queen VDM, Andre Thieme / Plau am See mit DSP Chakaria, David Will/ Dagoibertshausen mit C Vier 2, Christian Ahlmann/ Marl mit Clintrexo Z). Weitere Informationen unter www.csiobarcelona.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 29. September bis 3. Oktober in Gorla Minore/ITA



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Billabong du Roumois; 0/0/41,39

2. Marco Pellegrino (ITA) mit Vick du Croisy; 0/0/45,24

3. Marcus Westergren (SWE) mit Hurry Up G; 0/0/46,04

…

33. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Vestmalle des Cotis; 8/73,18 Weitere Informationen unter www.equieffe.it Internationales Dressurturnier (CDIY/) vom 1. bis 3. Oktober in Budapest-Fót/HUN



Team Test

1. Ida Luise Niederdorf (Rinteln) mit CSI; 70,412 Prozent

2. Krisztina Rapi Kitti (HUN) mit Dancing Queen BC; 68,912

3. Istvan Marschall (HUN) mit Conversano XXVIII-2 Konyak; 67,147



Individual Test

1. Ida Luise Niederdorf (Rinteln) mit CSI; 71,265 Prozent

2. Emerencia Rajnai (HUN) mit Shades of Grey; 66,529

3. Krisztina Rapi Kitti (HUN) mit Dancing Queen BC; 60,088



Kür

1. Ida Luise Niederdorf (Rinteln) mit CSI; 72,545 Prozent

2. Krisztina Rapi Kitti (HUN) mit Dancing Queen BC; 69,895

3. Emerencia Rajnai (HUN) mit Shades of Grey; 67,595 Weitere Informationen unter www.lovasterapia.hu

Internationales Dressurturnier (CDI3*/CDICh/CDIJ/CDIY/CDIP) vom 30. September bis 3. Oktober in Ornago/ITA



Grand Prix

1. Anne Sophie Serre (FRA) mit Actuelle de Massa; 72,457 Prozent

2. Alisa Glinka (MDA) mit Aachen, 70,978

3. Franz Trischberger (Waakirchen) mit James Bond 2; 70,217



Grand Prix Kür

1. Alisa Glinka (MDA) mit Aachen, 74,905 Prozent

2. Anne Sophie Serre (FRA) mit Actuelle de Massa; 74,115

3. Franz Trischberger (Waakirchen) mit James Bond 2; 69,735



Team Test Children

1. Margareta Werle (München) mit Star of Rubica; 74,650 Prozent

2. Margareta Werle (München) mit Darley’s Springtime; 73,400

3. Danai Giannopoulou (GRE) mit Donatela MG; 66,025



Individual Children

1. Margareta Werle (München) mit Star of Rubica; 73,120 Prozent

2. Danai Giannopoulou (GRE) mit Donatela MG; 63,583



Team Test Pony

1. Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit Del Estero NRW; 74,762 Prozent

2. Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit DSP Cosmo Royale; 71,143

3. Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit NK Cyrill; 70,143



Individual Pony

1. Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit Del Estero NRW; 76,396 Prozent

2. Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit NK Cyrill; 73,153

3. Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit DSP Cosmo Royale; 70,811



Kür Pony

1. Sophie Luisa Duen (Bad Oeynhausen) mit Del Estero NRW; 80,100 Prozent

2. Jona-Emily Bomberg (Florstadt) mit NK Cyrill; 75,333

3. Lily Marmonier (FRA) mit Summer Song D’Aven; 66,017



Team Test Junioren

1. Mathilde Juglaret (FRA) mit Caporal de Massa; 70,859 Prozent

2. Jule-Manja Stozenberger (Oberreichenbach) mit Bentley; 70,808

3. Lucie Moreillon (ESP) mit Rivan; 66,717



Individual Test Junioren

1. Mathilde Juglaret (FRA) mit Caporal de Massa; 71,225 Prozent

2. Jule-Manja Stozenberger (Oberreichenbach) mit Bentley; 70,000

3. Celestine Kindler (Nürnberg) mit Romeo; 67,441



Kür Junioren

1. Mathilde Juglaret (FRA) mit Caporal de Massa; 78,767 Prozent

2. Jule-Manja Stozenberger (Oberreichenbach) mit Bentley; 75,433

3. Celestine Kindler (Nürnberg) mit Romeo; 73,167



Team Test Junge Reiter

1. Alexandre Cheret (FRA) mit Doruto; 69,559 Prozent

2. Ann-Sophie Goethals (BEL) mit Incognito; 67,745

3. Mathilde Juglaret (FRA) mit Venise de Massa; 67,745

…

5. Maximilian Keller (München) mit Rugby 58; 65,637



Individual Test Junge Reiter

1. Alexandre Cheret (FRA) mit Doruto; 69,804 Prozent

2. Yoann Bourguine (FRA) mit Favian WH; 69,020

3. Ann-Sophie Goethals (BEL) mit Eldorado-A; 68,529

4. Maximilian Keller (München) mit Rugby 58; 66,176



Kür Junge Reiter

1. Alexandre Cheret (FRA) mit Doruto; 73,258 Prozent

2. Maximilian Keller (München) mit Rugby 58; 70,983

3. Yoann Bourguine (FRA) mit Favian WH; 70,717 Weitere Informationen unter www.scuderiemalaspina.it Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/2*-S/1*-Intro) vom 30. September bis 3. Oktober in Baborowko/POL



CCI4*-S

1. Mateusz Kiempa (POL) mit Lassban Radovix; 40,3 (Dressur 27,1/Gelände 9,2/Springen 4)

2. Amanda Staam (SWE) mit Corpoubet AT; 42,4 (32,0/2,4/8)

3. Kamil Rajnert (POL) mit Gouverneur; 44,0 (34,8/5,2/4)

4. Ben Leuwer (Wachtberg) mit Aras de Guibail; 44,7 (37,1/7,6/0)



CCI3*-S

1. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lamango; 30,7 (Dressur 29,1/Gelände 1,6/Springen 0)

2. Julia Gillmaier (POL) mit Red Dream Princes; 32,1 (32,1/0/0)

3. Pia Münker (Wachtberg) mit Jard; 35,9 (31,9/0/4)



CCI2*-S

1. Jerome Robine (Warendorf) mit Avantar 42; 26,4 (Dressur 26,4/Gelände 0/Springen 0)

2. Caro Hoffrichter (Duisburg) mit Just Jaques; 27,6 (27,6/0/0)

3. Pia Münker (Wachtberg) mit Cascablanca; 27,8 (27,0/0/0,8)



CCI1*-Intro

1. Stella Maria Stöhr (Kleinmachnow) mit Catwalker; 30,3 (Dressur 30,3/Springen 0/Gelände 0)

2. Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) mit Magic Moment; 30,6 (30,6/0/0)

3. Kerstin Häusermann (SUI) mit Jim Knopf P; 31,3 (31,3/0/0) Weitere Informationen unter: www.equestrian.baborowko.pl