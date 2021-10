St.Tropez. Ihren bisher größten internationalen Erfolg erzielte die 26 Jahre alte Holsteinerin Kendra Claricia Brinkop zum Abschluss des CSI in Grimaud im Rahmen der erweiterten Hubside-Serie. Mit der belgisch gezogenen Stute Kastelle Memo belegte die Kauffrau für Büromanagement im 100.000 Euro Grand Prix den zweiten Platz hinter dem belgischen Team-Olympiadritten Gregory Wathelet auf Besantos. Seit zwei Jahren arbeitet die Norddeutsche im Stall Stephex bei Brüssel, wo Daniel Deußer als Chefbereiter wirkt. Ehe die zweimalige Nationen-Preisreiterin, die zur deustchen Equipe am letzten Wochenende in Barcelona gehörte, nach Belgien wechselte, ritt sie bei Marcus Ehning (Borken) und hatte dort u.a. schöne Erfolge mit dem Landgestütshengst A La Carte. Großer Preis in Zahlen