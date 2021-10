Oslo. Das Auftaktspringen der 42. Weltcupsaison seit 1978 endete in Oslo mit dem Erfolg des Niederländers Kevin Jochems, bester Deutscher war Christian Kukuk. Nach über einem Jahr Zwangspause durch die Corona-Pandemie begann in Oslo die 1978 initiierte 42. Saison um den Springreiter-Weltcup. Sieger des ersten mit umgerechnet 184.000 Euro dotierten Großen Preises in Oslo wurde der 26-jährige Niederländer Kevin Jochems. Das „Talent des Jahres 2018“ seines Heimatlandes setzte sich im Stechen in der norwegischen Hauptstadt mit dem Zangersheide-Hengst Turbo Z überlegen durch und kassierte rund 46.000 €, wovon gleich auch 16,8 Prozent an Steuern abgezogen werden. Auf den nächsten Plätzen landeten nach ebenfalls fehlerfreien Schlussrunden der Belgier Pieter Clemens (27) auf der Stute Hulde G (36.700) und der Schwede Jens Fredricson (53) auf Cosmopolit (27.500). Hinter dem Bruder des schwedischen Team-Olympiasiegers Peder Fredricson platzierte sich die Österreicherin Alessandra Reich auf Loyd (18.400) als Vierte vor Christian Kukuk (Riesenbeck), der auf dem Westfalen-Wallach Checker von Comme Il Faut einen Abwurf hatte (12.800). Das Stechen hatten sieben Teilnehmer erreicht, Gerrit Nieberg (Münster) belegte auf Ben den elften Rang (4.500). Platziert wurden zwölf Starter. Insgesamt war das gesamte Turnier mit Springen und Dressur mit rund 427.000 Euro dotiert.

Weltcupspringen in Zahlen Stand Westeuropaliga nach 1.Springen