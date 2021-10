Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Internationalen Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 13. bis 16. Oktober in Oslo/NOR Weltcup-Springen

1. Kevin Jochems (NED) mit Turbo Z; 0/0/44,77

2. Pieter Clemens (BEL) mit Hulde G; 0/0/46,09

3. Jens Fredricson (SWE) mit Markan Cosmopolit; 0/0/46,72

…

5. Christian Kukuk (Hörstel) mit Checker; 0/4/45,31



Großer Preis

1. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit Obora’s Chloe; 0/0/31,73

2. Harry Allen (IRL) mit Guinness; 0/0/32,92

3. Harry Charles (GBR) mit Borsato; 0/0/33,82

…

16. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit Blues d’Aveline CH; 4/73,68 Weitere Informationen unter https://oslohorseshow.com/nb/kohs/ Internationales Springturnier (CSI5*/GCT/GCL) vom 15. bis 17. Oktober in Samorin/SVK



Großer Preis

1. Spencer Smith (USA) mit Theodore Manciais; 0/0/39,57

2. Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator 2000 Z; 0/0/39,59

3. Jur Vrieling (NED) mit Fiumicino van de Kalevallei; 0/0/40,00 Weitere Informationen unter www.gcglobalchampions.com Internationales Springturnier (CSI5*) vom 14. bis 17. Oktober in St. Tropez/FRA



Großer Preis

1. Eduardo Pereira De Menezes (BRA) mit H5 Chaganus; 0/0/38,88

2. Mark Mcauley (IRL) mit Jasco Vd Bisschop; 0/0/40,47

3. Nicolas Delmotte (FRA) mit Ilex VP; 0/0/40,92

…

24. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium; 8/75,42 Weitere Informationen unter www.jumping-golfe-saint-tropez-en.hubside.fr Internationales Springturnier (CSI4*) vom 11. bis 17. Oktober in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Cochello; 0/0/39,73

2. Celine Schoonbroodt-De Azevedo (BEL) mit Clinto T Z; 0/0/41,28

3. Charlene Bastone (GBR) mit Sanlou; 0/3/54,15

…

6. Jens Baackmann (Münster) mit Caprice 503; 0/8/41,98 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 13. bis 17. Oktober in Coapexpan/MEX



Großer Preis

1. Richard Vogel (Marburg) mit Caramba 92; 0/0/42,55

2. Andres Azcarraga (MEX) mit Contendros 2; 0/0/42,94

3. Carlos Milthaler (CHI) mit Dos Lunas Frankfurt; 0/0/47,72 Weitere Informationen unter www.clubhipicocoapexpan.com Internationales Jugend-Springturnier (CSIP/Ch/J) vom 14. bis 17. Oktober in Chevenez/SUI



Großer Preis Children

1. Fabio Thielen (Losheim) mit Stakaya; 0/0/31,43

2. Ava Ferch (Stegen) mit Last Minute 60; 0/0/34,27

3. Leon Hänzi (SUI) mit Qui Rit P; 0/0/35,10



Großer Preis Pony

1. Leonie Assmann (Sigmarzell) mit Hankifax H; 0/0/36,26

2. Antonia Häsler (Chemnitz) mit Berkzicht Rob; 0/0/39,62

3. Victoria Scherbakov (SUI) mit Urlevent D’Hurl’Vent; 0/7/47,98



Großer Preis Junioren

1. Geraldine Straumann (SUI) mit Thunder G Z; 0/0/37,80

2. Gaetan Joliat (SUI) mit Coriana de Lazerou; 0/0/40,64

3. Jeanne Paradis (SUI) mit Imperium; 4/0/38,44

…

10. Fabio Thielen (Losheim) mit Dede V; 8/66,23 Weitere Informationen unter www.oeuvray-smits.ch Internationales Dressurturnier (CDIJ/Y) vom 14. bis 17. Oktober in Le Mans/FRA



Junioren Team

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Founder FH; 70,152 Prozent

2. Nina Woerts (NED) mit Haristo; 69,293

3. Kimberly-Liv Schiltz (LUX) mit Filou 2178; 67,222



Junioren Individual

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Founder FH; 71,765 Prozent

2. Nina Woerts (NED) mit Haristo; 69,559

3. Lily Laughton (GBR) mit Danubio 13; 68,725



Junioren Kür

1. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Founder FH; 78,125 Prozent

2. Nina Woerts (NED) mit Haristo; 69,500

3. Maud Hebras (FRA) mit Senorita Rosa; 68,084



Junge Reiter Team

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Hugo FH; 73,559 Prozent

2. Amber De Groot (NED) mit Homemade; 65,441

3. Arthur Barthel (FRA) mit Bambino de Massa; 65,147



Junge Reiter Individual

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Hugo FH; 73,412 Prozent

2. Amber De Groot (NED) mit Homemade; 69,147

3. Arthur Barthel (FRA) mit Bambino de Massa; 68,500



Junge Reiter Kür

1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit Zinq Hugo FH; 74,025 Prozent

2. Arthur Barthel (FRA) mit Bambino de Massa; 69,584

3. Amber De Groot (NED) mit Homemade; 68,900 Weitere Informationen unter www.bouleries.marieh.eu/ Internationales Offizielles Jugend-Vielseitigkeitsturnier (CCIOJ2*-L/Y3*-L/P2-L) und Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-S/3*-S/3*-L/2*-L/1*-Intro) vom 13. bis 17. Oktober in Strzegom/POL



Nationenpreis Pony

1. Deutschland; 101,9 (Merle Hoffmann (Trossingen) mit Penny Lane WE/Neele Hinrichsen (Wanderup) mit Golden Gadget/Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina/Amelie Nottmeier (Saerbeck) mit Katleen 3)

2. Niederlande; 138,0

3. Niederlande 2; 312,3



CCIOP2-L

1. Merle Hoffmann (Trossingen) mit Penny Lane WE; 27,8 (Dressur 27,8/Gelände 0/Springen 0)

2. Neele Hinrichsen (Wanderup) mit Golden Gadget; 37,0 (29,0/0/8)

3. Pita Schmid (Neumark) mit Sietlands Catrina; 37,1 (33,1/0/4)



Nationenpreis Junioren

1. Deutschland; 114,1 (Emily Roberg (Münster) mit Donna Lena MV/Jule Krueger (Hamburg) mit D’Artagnan 216/Isabel Kristin Dalecki (Hamburg) mit Caruso JH/Hedda Vogler (Verden) mit Niagara de Champenotte)

2. Niederlande 3; 127,2

3. Niederlande; 130,4



CCIOJ2*-L

1. Sophia Rössel (Münster) mit Nickel 21; 25,9 (Dressur 25,1/Gelände 0,4/Springen 0,4)

2. Maxime Karman (NDE) mit Funi-Strona; 33,4 (32,6/0/0,8)

3. Emily Roberg (Münster) mit Donna Lena MV; 36,3 (32,3/0/4)



Nationenpreis Junge Reiter

1. Deutschland; 101,4 (Felicia von Baath (Salzhausen) mit Quantum E/Julia Warner (Bleckede) mit Clara/Christina Schöniger (Lengenfeld) mit Schoensgreen Continus/Brandon Schäfer-Gerau (Warendorf) mit Parkmore Emper)



CCIOY3*-L

1. Felicia von Baath (Salzhausen) mit Quantum E; 31,6 (Dressur 27,6/Gelände 0/Springen 4)

2. Julia Warner (Bleckede) mit Clara; 33,1 (33,1/0/0)

3. Christina Schöniger (Lengenfeld) mit Schoensgreen Continus; 36,7 (28,7/0/8)



CCI4*-S

1. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Fairytale 39; 29,3 (Dressur 27,7/Springen 0/Gelände 1,6)

2. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit The Phantom of the Opera; 37,2 (34,4/0/2,8)

3. Antonia Baumgart (Düsseldorf) mit Lamango; 38,6 (28,2/0,8/9,6)



CCI3*-S

1. Libussa Lübbeke (Wingst) mit Darcy F; 29,5 (Dressur 27,9/Springen 0/Gelände 1,6)

2. Pia Münker (Wachtberg) mit Cascada; 34,0 (30,8/0/3,2)

3. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamont du Matz; 34,0 (26,0/0/8)



CCI3*-L

1. Andreas Dibowski (Döhle) mit Calahari; 29,5 (Dressur 29,5/Gelände 0/Springen 0)

2. Vanessa Bölting (Münster) mit Ready To Go W; 34,2 (30,2/0/4)

3. Sara Algotsson Ostholt (SWE) mit Dynamite Jack; 34,3 (29,5/0,8/4)



CCI2*-L

1. Katja Weimann (AUS) mit Jeu de Blanc W; 33,9 (Dressur 33,1/Gelände 0/Springen 0,8)

2. Julia Schatzmann (München) mit Golden Ivo KPSC; 33,9 (33,9/0/0)

3. Anna Lena Schaaf (Voerde) mit Lorsandos; 34,2 (33,8/0/0,4)



CCI1*-Intro

1. Karolina Mis (POL) mit Go Jack; 31,9 (Dressur 31,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Stella Maria Stöhr (Kleinmachnow) mit Catwalker; 32,3 (29,5/0/2,8)

3. Puck Buijnsters (NED) mit Princess Canna; 34,0 (29,6/4/0,4) Weitere Informationen unter www.strzegomhorsetrials.pl/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S) vom 16. bis 17. Oktober in Kristianstad/SWE



CCI3*-S

1. Emilie Lindgren Laumann (NOR) mit Heinsgaardens Chillo; 30,5 (Dressur 30,5/Springen 0/Gelände 0)

2. Anna Siemer (Salzhausen) mit Naughty Girl 5; 30,7 (30,7/0/0)

3. Anna Nilsson (SWE) mit Candy Girl; 31,1 (31,1/0/0)



CCI2*-S

1. Dirk Schrade (Heidmühlen) mit Cinderella 741; 30,3 (Dressur 28,3/Springen 0/Gelände 2)

2. Louise Romeike (SWE) mit Rockett 19; 31,7 (27,7/4/0)

3. Maja Hach (DEN) mit Birkegaardens Beyonce; 31,9 (30,3/0/1,6) Weitere Informationen unter E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.