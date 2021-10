Herning. Alter hindert auch beim Siegen nicht. Wie bei Menschen so bei Pferden, was auch als Beispiel stehen darf dafür, dass sie im Hochleistungssport gegen alle Widersprüche bis ins hohe Alter bestehen können. Wie nun in Herning, wo die erst 29 Jahre alte Dänin Cathrine Dufour zum Auftakt des 34. Dressur-Weltcups auf ihrem nun bald 19 Jahre alten Wallach Cassidy den Grand Prix gewann. Von den deutschen Tielnehmern war nur Helen Langehanenberg platziert. Grand Prix von Herning