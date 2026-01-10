Sie befinden sich hier: Home Sport Weltcup-Kür an Isabell Werth

Weltcup-Kür an Isabell Werth PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 10. Januar 2026 um 18:00

Basel. Die seit 1992 fünfmalige Weltcupsiegerin Isabell Werth (56) gewann in Basel um Weltpokalpunkte der diesjährigen Serie die entsprechende Kürkonkurrenz. Mit der Rappstute Wendy de Fontaine kam die achtmalige Olympiasiegerin in der nach höchsten Schwierigkeitsgraden angelegten Konkurrenz auf 86,158 Prozentpunkte in dem mit 100.000 Euro ausgeschriebenen Wettbewerb. Dahinter auf den nächsten Plätzen folgten Charlotte Rogerson (Schweiz) auf Bonheut de la Vie (81,290) und  Raphael Netz (Eiching) auf DSP Dieudonne (80,725), der in der Gesamtwertung der Westeuropaliga nach sechs Wettbewerben die Spitze hält.

Weltcupkür

Gesamtwertung Westeuropaliga
 

