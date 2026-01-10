Basel. Ihren bisher größten Erfolg als Springreiterin feierte die 30 Jahre alte Niederlämderin nun beim Weltcupturnier in der St.Jakobshalle von Basel: Auf dem 13-Jährigen Schimmelwallach Imagine NOP siegte sie im Großen Preis von Basel und erhielt neben einem Preisgeld von 60.000 Euro eine Uhr im Werte von 2.000 €. Dahinter nach Stechen folgten Frankreichs Weltcupgewinner Julien Epaillard auf Donatello d`Auge und der Belgier Pieter Devos auf Casual DVZ. Von den deutschen Startern war keiner platziert. Großer Preis von Basel