Niederländerin Kim Emmen Erste im Großen Preis von Basel PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Samstag, 10. Januar 2026 um 10:11

Basel. Ihren bisher größten Erfolg als Springreiterin feierte die 30 Jahre alte Niederlämderin nun beim Weltcupturnier in der St.Jakobshalle von Basel: Auf dem 13-Jährigen Schimmelwallach Imagine NOP siegte sie im Großen Preis von Basel und erhielt neben einem Preisgeld von 60.000 Euro eine Uhr im Werte von 2.000 €. Dahinter nach Stechen folgten Frankreichs Weltcupgewinner Julien Epaillard auf Donatello d`Auge und der Belgier Pieter Devos auf Casual DVZ. Von den deutschen Startern war keiner platziert.

Großer Preis von Basel
 

