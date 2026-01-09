Basel. Die achtmalige Goldmedaillengewinnerin Isabell Werth (Rheinberg) gewann im Rahmen des Weltcupturniers in Basel auf ihrem Olympiapferd Wendy de Fontane den der Kür vorgeschalteten Grand Prix de Dressage. Ihr Vortrag auf der belgischen Rappstute wurde mit 78,674 Prozentpunkten bewertet. Mit deutlichem Abstand belegten Charlotta Rogerson (Schweiz) auf Bonheur de la Vie (72,630) und Raphael Netz (Eching) auf DSP Dieudonne (71,848) die nächsten Plätze. Nicht am Start sind unter anderem Europameister und Weltranglistenerster Justin Verboomen (Belgien) und keine aus der Dressur-Hautevolee aus Großbritannien und Dänemark. Grand Prix de Dressage