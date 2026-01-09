Sie befinden sich hier: Home Sport Basel-Auftakt mit Vogel-Erfolg

Basel-Auftakt mit Vogel-Erfolg PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Freitag, 09. Januar 2026 um 09:50

Basel. Das Internationale Turnier in der St.Jakobshalle von Basel begann in den schweren Springkonkurrenzen mit einem deutschen Erfolg. Sieger der mit 60.000 Euro dotierten 5-Sterne-Prüfung nach Fehlerpunkten und Zeit wurde Europameister Richard Vogel (Bensheim) auf dem belgisch gezogenen Hengst Phenyo van het Keysersbos vor dem Franzosen Kevin Staut auf Felina de Hus und dem Dänen Andreas Schou.

