Basel. Das Internationale Turnier in der St.Jakobshalle von Basel begann in den schweren Springkonkurrenzen mit einem deutschen Erfolg. Sieger der mit 60.000 Euro dotierten 5-Sterne-Prüfung nach Fehlerpunkten und Zeit wurde Europameister Richard Vogel (Bensheim) auf dem belgisch gezogenen Hengst Phenyo van het Keysersbos vor dem Franzosen Kevin Staut auf Felina de Hus und dem Dänen Andreas Schou. Springen nach Fehlerpunkten und Zeit