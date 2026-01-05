Sie befinden sich hier: Home Sport Farrington und Verboomen bleiben Weltranglisten-Erste

Neueste Beiträge

Wer ist Online

Wir haben 2404 Gäste und 3 Mitglieder online

Suche

Anzeige

Anzeigenschaltung

Google Translate

German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Danish Dutch English French Galician Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zugriffe seit 16.09.2009

Anmeldung



Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Banner

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Fotoanfragen über KHFrieler@aol.com

Banner

Partnerlinks

Briards los pequenos Banditos

Anzeige


Farrington und Verboomen bleiben Weltranglisten-Erste PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL/offz   
Montag, 05. Januar 2026 um 19:39

Lausanne. Die Spitzenpositionen der Weltranglisten führen weiter die gleichen Reiter an wie zuletzt: Im Springen ist weiter Nummer 1 der US-Amerikaner Kent Farrington vor den beiden Einzel-Olympiasiegern Scott Brash (Großbritannien) und Christian Kukuk (Deutschland), in der Dressur behielt der belgische Europameister Justin Verboomen den ersten Rang. Bei den Reitern in Frack und Helm folgen hinter Verboomen die Britin Becky Moody und die Deutsche Isabell Werth, ebenfalls in den Top Ten aus der deutschen Olympiasieger-Equipe ist Frederic Wandres als Sechster.

Weltrangliste Springen

Weltrangliste Dressur

Zu sämtlichen Rankings

 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>