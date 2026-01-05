Lausanne. Die Spitzenpositionen der Weltranglisten führen weiter die gleichen Reiter an wie zuletzt: Im Springen ist weiter Nummer 1 der US-Amerikaner Kent Farrington vor den beiden Einzel-Olympiasiegern Scott Brash (Großbritannien) und Christian Kukuk (Deutschland), in der Dressur behielt der belgische Europameister Justin Verboomen den ersten Rang. Bei den Reitern in Frack und Helm folgen hinter Verboomen die Britin Becky Moody und die Deutsche Isabell Werth, ebenfalls in den Top Ten aus der deutschen Olympiasieger-Equipe ist Frederic Wandres als Sechster. Weltrangliste Springen Weltrangliste Dressur Zu sämtlichen Rankings