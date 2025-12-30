Mechelen/ Belgien. Das mit 250.000 Euro dotierte Weltcupspringen der Westeuropaliga in Mechelen endete mit einem Erfolg für den Belgier Gilles Thomas (27). Der Team-Europameister und Einzel-Dritte von A Coruna im August setzte sich im Stechen auf der belgischen Stute Qalita DN (9) durch und kassierte vor Abzug der Steuer 82.500 Euro. Dahinter platzierten sich mit ebenfalls vier Strafpunkten in der Entscheidung der Schwede Marcus Westergren auf dem Hengst Airco de l`Esprit und Patrick Stühlmeyer (Mühlen) auf dem Vererber Baloutaire PS, Daniel Deußer (Reijmenam) auf dem belgischen Hengst Otello de Guldenboom und der Niederländer Willem Greve auf Grandorado TN. Weltcupspringen von Mechelen