Mechelen/ Belgien. Nach seinen großartigen Erfolgen auf seinem Rapphengst Zonik Plus musste Europameister Justin Verboomen (38) ziemlich rasch auch wieder am bitteren Kelch der Niederlage nippen. Beim Weltcupturnier im belgischen Mechelen hatte sich der Weltranglisten-Erste mit seinem "Zweitpferd" Djembe de Hus OLD - Hengst von Damin Hill - im Grand Prix und in der Weltcupkür geschlagen zu geben. Knapp jeweils besser war seine belgische Kollegin Larissa Pauluis (45) als Siegerin in beiden Konkurrenzen auf dem holländischen Wallach Flambeau von Ampere. Ingrid Klimke (Münster), einzige deutsche Starterin, platzierte sich auf der Stute First Class von Fürstenball in der Kür als Neunte. Grand Prix-Kür Gesamtwertung Westeuropaliga