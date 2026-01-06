Der Wallach Diallo BB nach erfolgreichen Runden in der Stuttgarter Schleyerhalle vor einigen Wochen mit Jessica von Bredow-Werndl, nun am 6. Januar nach kurzer Krankheit in einer Münchner Tierklinik nicht mehr zu retten gewesen (Foto: Stefan Lafrentz) Aubenhausen. Durch eine plötzliche Erkrankung verlor Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl ihr neues Spitzenpferd Diallo. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Diallo wäre möglicherweise der Nachfolger von Dalera BB gewesen, mit der Trakehner-Stute hatte die Oberbayerin je zweimal Gold bei Olympia in Tokio 2021 und in Paris 2024 geholt. Die viermalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) trauert um ihren Partner Diallo BB. Der Wallach war nach Einlieferung in einer Klinik in München innerhalb eines Tages eingegangen. Der elfjährige Diallo hatte eine große sportliche Zukunft vor sich. Mit Jessica von Bredow-Werndl feierte er im vergangenen Jahr erste Erfolge auf Grand-Prix-Niveau. Am 5. Januar 2026 wurde der elfjährige Wallach in die Klinik eingeliefert, einen Tag später ist er am Morgen gestorben. „Diese Krankheit kam wie ein Sturm, lautlos, gnadenlos und unaufhaltsam, hat sich in Stunden durch deinen Körper gefressen und mir das Herz aus der Brust gerissen. Die Untersuchungen laufen noch, der Verdacht liegt auf dem Bornavirus. Kein Wort fühlt sich groß genug an für das, was gerade in mir zerbrochen ist, als wir dich gehen lassen mussten“, beschreibt Jessica von Bredow-Werndl den tragischen Krankheitsverlauf. Diallo BB galt als große Nachwuchshoffnung. Im vergangenen Jahr war das Paar neunmal international auf Grand-Prix-Niveau erfolgreich. Siege erzielten sie unter anderem in Hagen (Grand Prix Special), München (Grand Prix, Grand Prix Special), Wiener Neustadt (Grand Prix, Grand Prix Special) sowie zuletzt beim Weltcup-Turnier in Stuttgart (Grand Prix, Grand Prix Kür). Beim Festhallenturnier in Frankfurt wurde der Wallach mit dem Otto-Lörke-Preis für besonders hoffnungsvolle Nachwuchspferde ausgezeichnet. Damals sagte Jessica von Bredow-Werndl über ihr Pferd: „Ich bin ganz verliebt in ihn. Er ist im Stall ein Clown und beim Reiten gibt er mir jeden Tag das Gefühl, Freude daran zu haben, Neues zu lernen. Es fühlt sich so leicht mit ihm an.“ Der Abschied fällt schwer. „Jetzt ist es still. Ich weiß, dass du keine Schmerzen mehr hast, dass du frei bist. Aber dein Platz ist leer. Du warst ein riesengroßes Geschenk“, verabschiedet sich Jessica von Bredow-Werndl von Diallo. „Ich bin sehr traurig, dass wir ein Pferd mit sehr guter internationaler Perspektive und liebenswertem Charakter verloren haben“, trauert auch Bundestrainerin Monica Theodorescu um den Hannoveraner Diallo.