Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Weltmeisterschaften Junger Vielseitigkeitspferde (CH-M-YH-CCI2*/CCI3*-L) vom 20. bis 24. Oktober in Le Lion d’Angers/FRA 6jährige Pferde

Gold: Lagona 4; Oldenburger von Lavagon – Cartani 4; Reiter: Anna Lena Schaaf (Voerde); 25,8 (Dressur 25,8/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Fibonacci de Lessac HDC; SF von Carinjo – Bright Silver; Nicolas Touzaint (FRA); 26,8 (26,8/0/0)

Bronze: Bonmahon Chelsea; ISH von Chellsini – Ramiro B; Rebecca Chiappero (ITA); 31,7 (30,9/0/0,8)

…

5. Chintonic 3; Hannoveraner von Contendro I – Heraldik xx; Julia Krajewski (Warendorf); 31,9 (27,9/0/4)

…

14. Great Twist D’Ive Z; Zangersheide von Gemini CL XX – Quidam de Revel; Julia Krajewski (Warendorf); 37,0 (35,8/0/1,2)



7jährige Pferde

Gold: Cute Girl; Holsteiner von Coventry – Scuderia 1918; Reiter: Kevin McNab (AUS); 26,9 (Dressur 26,0/Gelände 0/Springen 0)

Silber: Outback; Trakehner von Duke of Hearts XX – Sixtus 33; Laura Collett (GBR); 27,2 (27,2/0/0)

Bronze: Cooley Snapchat; ISH von Kannian – VDL Arkansas; Selina Milnes; 28,3 (27,5/0/0,8)

…

8. Cinnamon Red; Westfale von Cascadello I – Cordino 5; Josephine Schnaufer (Neitersen); 32,5 (28,5/0/4)

…

34. Lillybelle EA; Oldenburger von Diardo – Lissabon 29; Anna Siemer (Salzhausen); 67,5 (29,5/37,6/0,4)

…

48. Just Jaques, Rheinländer von Black Jack 175 – Nautilus; Caro Hoffrichter (Duisburg); 108,4 (36,8/63,2/8,4)



Weitere Informationen unter www.mondialdulion.com Internationales Springturnier (CSI5*/GCT/GCL) vom 21. bis 24. Oktober in Samorin/SVK



Großer Preis

1. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/0/37,22

2. Marlon Modolo Zanotelli (BRA) mit Like a Diamond van het Schaeck; 0/0/37,47

3. Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado; 0/0/39,61 Weitere Informationen unter www.gcglobalchampions.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 24. Oktober in San Giovanni in Marignano/ITA



Großer Preis

1. Giulia Martinengo Marquet (ITA) mit Quick and Easy 3; 0/0/41,19

2. Marcel Marschall (Altheim) mit Extra Strong; 0/0/42,85

3. Thibault Philippaerts (FRA) mit Aqaba de Leau; 0/0/42,89 Weitere Informationen unter www.horsesrivieraresort.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 17. bis 24. Oktober in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Piergiorgio Bucci (ITA) mit Carpe Diem J&F Champblanc; 0/0/35,92

2. Trevor Breen (IRL) mit Highland President; 0/0/37,71

3. Alex Thompson (GBR) mit Cathalina S; 0/0/37,90

…

12. David Will (Marburg) mit Primus vom Neumuehler Hof; 8/74,35 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 21. bis 24. Oktober in Vejer de la Frontera/ESP



Großer Preis

1. Alain Jufer (SUI) mit Kornett MM; 0/44,08

2. Zazou Hoffman (USA) mit Bloom du Plessis; 0/44,95

3. Peter Burri (SUI) mit Dubai 64; 0/47,42

…

24. Jens Baackmann (Münster) mit Nomanee; 5/81,46 Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W) und Internationales Springturnier (CSIP) vom 20. bis 24. Oktober in Herning/DEN



Weltcup Grand Prix

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Atterupgaards Cassidy; 77,553 Prozent

2. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 75,474

3. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 74,921

4. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 74,921



Weltcup Kür

1. Cathrine Dufour (DEN) mit Atterupgaards Cassidy; 87,115 Prozent

2. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 86,395

3. Dinja van Liere (NED) mit Hermes; 84,360

4. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle 81,215



Pony Spring Trophy

1. Magdalene Rose Mikkelsen (DEN) mit Attyrory Rebel; 0/0/30,57

2. Thea Gunleksen (NOR) mit Parc Cookie; 0/0/31,23

3. Jonna Esser (Wipperfürth) mit Catness 8; 0/0/31,34



Großer Preis Pony

1. Jessica Holm Svensson (DEN) mit Sabrina Fair; 0/0/27,30

2. Coen Williams (IRL) mit Machnus d’Hyrencourt Z; 0/0/29,42

3. Karoline Sloth Kjar (DEN) mit Lantau Lah-Di-Dah; 0/0/29,94

…

25. Marvin Kandziora (Haren) mit Flame; 4/72,43 Weitere Informationen unter www.worldcupherning.dk Internationales Weltcup-Dressurturnier (CDI-W/CDIJ/CDIP) vom 21. bis 24. Oktober in Zakrzow/POL



Weltcup Grand Prix

1. Christian Schumach (AUT) mit Te Quiero SF; 72,342 Prozent

2. Timna Zach (AUT) mit Farant; 72,184

3. Lena Waldmann (Werder) mit Fiederdance; 72,079



Weltcup-Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Ferdinand BB, 78,780

2. Kristy Oatley (AUS) mit Du Soleil; 77,575

3. Timna Zach (AUT) mit Farant; 77,530



Junior Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 74,697 Prozent

2. Laura Gotteberg Brandt Jakobsen (DEN) mit Romio Hoejris; 71,111

3. Amalie a Bang (DEN) mit Blue Hors Dreamline; 70,101



Junioren Individual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 74,216Prozent

2. Laura Gotteberg Brandt Jakobsen (DEN) mit Romio Hoejris; 70,294

3. Johana Vasaryova (CZE) mit Silky Moves; 69,990



Junioren Kür

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Rock Revolution; 76,983 Prozent

2. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 75,058

3. Tatiana Bierieznow (POL) mit Romantica; 73,575



Pony Team

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Herzkönig NRW; 75,143 Prozent

2. Signe Munch Wiberg (DEN) mit Noerlunds Vladimir; 72,905

3. Anna Have Larsen-Ledet (DEN) mit Nyholts Dundee; 71,857



Pony Individual

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Herzkönig NRW; 73,784 Porzent

2. Signe Munch Wiberg (DEN) mit Noerlunds Vladimir; 69,865

3. Anna Have Larsen-Ledet (DEN) mit Nyholts Dundee; 69,279



Pony Kür

1. Signe Munch Wiberg (DEN) mit Noerlunds Vladimir; 75,842 Prozent

2. Rose Oatley (Lütjensee) mit Herzkönig NRW; 73,883

3. Anna Have Larsen-Ledet (DEN) mit Nyholts Dundee; 73,350 Weitere Informationen unter www.cdizakrzow.com Internationales Dressurturnier (CDI3*/CDIU25/ /CDIY/CDIJ/CDICh-A/CDIP) vom 21. bis 24. Oktober in Exloo/NED



Grand Prix

1. Tommie Visser (NED) mit Genesis Begijnhoeve; 72,196 Prozent

2. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium; 70,543

3. Patrick van der Meer (NED) mit Chinook; 70,500

…

5. Susanne Szeltner (Dormagen) mit Aquarel; 68,152



Grand Prix Kür

1. Marieke van der Putten (NED) mit Torveslettens Titanium; 71,575 Prozent

2. Patrick van der Meer (NED) mit Chinook; 69,723

3. Nina Karlsson (SWE) mit Strandagergards Danoir; 68,851

…

6. Susanne Szeltner (Dormagen) mit Aquarel; 66,447



Children Team

1. Sophie van Iwaarden (DEN) mit Hermes Mithras; 74,000 Prozent

2. Cesarine von Eicken (Lütjensee) mit Fürstenliebe DE; 71,775

3. Manouk Zuiderent (NED) mit Dollarboy S-G; 67,275



Children Individual

1. Cesarine von Eicken (Lütjensee) mit Fürstenliebe DE; 73,287 Prozen

2. Manouk Zuiderent (NED) mit Dollarboy S-G; 64,685

3. Sophie van Iwaarden (DEN) mit Hermes Mithras; 64,584



Pony Team

1. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 70,190 Prozent

2. Clara Sofie Hilstrom (DEN) Mit Lykkesholms Cyperb; 69,952

3. Maddy Dijkshoorn (NED) mit Boogie de L’Aube; 69,572



Pony Individual

1. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 73,514 Prozent

2. Carolina Miesner (Scheeßel) mit Novellini; 72,973

3. Maddy Dijkshoorn (NED) mit Boogie de L’Aube; 70,946



Pony Kür

1. Clara Paschertz (Cloppenburg) mit Celebration WE; 76,608 Prozent

2. Carolina Miesner (Scheeßel) mit Novellini; 75,233

3. Yasmin Westerink (NED) mit Brasil; 74,183



Junioren Team

1. Evi van Rooij (NED) mit Don Tango B; 70,808 Prozent

2. Lara van Nek (NED) mit Jatilinda; 69,899

3. Marie Burlein (Schenefeld) mit Ligety 2; 69,747



Junioren Individual

1. Evi van Rooij (NED) mit Don Tango B; 71,471 Prozent

2. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 71,470

3. Lara von Nek (NED) mit Jatilinda; 69,853

4. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil 18; 69,216



Junioren Kür

1. Evi van Rooij (NED) mit Don Tango B; 75,808 Prozent

2. Lara van Nek (NED) mit Fariska; 74,208

3. Micky Schelstraete (NED) mit Gregwaard; 73,550

4. Kenya Schwierking (Barver) mit Cecil 18; 72,692



Junge Reiter Team

1. Linnea Holmgren (SWE) mit QC Sir Dennis; 70,196 Prozent

2. Marten Luiten (NED) mit Tailormade Zofie; 69,559

3. Daria Hohenwarter (AUT) mit Lehmann 15; 68,382

…

7. Julia Barbian (Düsseldorf) mit Valentina 91; 66,520



Junge Reiter Individual

1. Daphne van Peperstraten (NED) mit Greenpoint’s Hotmail V; 72,059

2. Ellen Hedbys (SWE) mit Quentin SV; 70,735

3. Julia Barbian; Düsseldorf) mit Valentina 91, 70,098



Junge Reiter Kür

1. Marten Luiten (NED) mit Tailormade Zofie; 72,942

2. Ellen Hedbys (SWE) mit Quentin SV; 71,533

3. Linnea Holmgren (SWE) mit QC Sir Dennis; 71,308

4. Julia Barbian (Düsseldorf) mit Valentinaq 91; 70,875



U25 Grand Prix

1. Kristin Biermann (Essen) mit Queensland 20; 69,530

2. Lotte van den Herik (NED) mit Winner; 67,778

3. Emily Bradshaw (GBR) mit Enjoy Amaris V; 67,308



U25 Kür

1. Lotte van den Herik (NED) mit Winner; 71,658 Prozent

2. Kristin Biermann (Essen) mit Queensland 20; 71,175

3. Thea Bech (DEN) mit Dionisos; 70,850 Weitere Informationen unter www.hippischcentrumexloo.nl