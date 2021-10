Lyon. Beim Weltcup-Turnier in Springen und Dressur gewann Isabell Wreth beide Prüfungen in der Dressur, Sieger im Großen Preis als erstem Höhepunkt der Springkonkurrenzen setzte sich der Schotte Scott Brash durch. Auf der Rappstute Weihegold OLD war die Rheinbergerin Isabell Werth sowohl in Grand Prix als auch in der Kür die überragende beim zweiten Weltcupturnier der Westeuropaliga in Lyon. Die fünfmalige Weltpokalgewinnerin und sechsmalige Olympiasiegerin setzte sich auf der 16 Jahre alten Oldenburgerin im Grand Prix mit 78,421 Zählern durch und in der Kür um Weltcuppunkte mit 84,910. Der ausgebildete Industriekaufmann Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) kam mit Duke of Britain im Grand Prix de Dressage auf den zweiten Rang (75,947) und in der Kür auf den dritten Platz (81,640), der deutsche Meister der Profis im Jahre 2019, seit 2017 auf dem Kasselmannhof im Teutoburger Wald angestellt, übernahm jedoch die Führung im Gesamtweltcup der Europazone mit 44 Punkten vor der Dänin Cathrine Dufour (35). Der Schotte Scott Brash (35) sicherte sich im Springparcours den mit 100.000 Euro dotierten Grand Prix und ein Preisgeld von 25.000 €. Im Stechen war der Team-Olympiasieger von London 2012 mit dem zwölfjährigen Hengst Hello Vincent knapp vier Zehntelsekunden schneller als die ebenfalls aus England angereiste Holly Smith (32) auf Denver, den dritten Platz belegte die Schwedin Petronella Andersson, die Bereiterin aus dem belgischen Stall Stephex bei Brüssel hatte den Wallach Castres vorgestellt. Scott Brash ist bisher der einzige Gewinner des Grand Slam, als er 2015 die damals im Grand Slam vorgesehenen Großen Preise von Genf, von Aachen und Spruce Meadows in Kanada erfolgreich beendete und mit einer Million als Bonus auf Gesamtpreisgeld der Sreie von 1.910 Millionen Euro kam, dazu gewann er im gleichen Jahr auf der Global Champions Tour weitere 874.428 Euro. Der Große Preis von Aachen war 2015 Schlusspunkt des damals als Internationales Internationales Springturnier (CSI) ausgeschriebenen Turniers, den CHIO in jenem Jahr hatte Peter Hofmann in Mannheim organisiert. Lyon in Zahlen