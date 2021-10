Lyon. Zum dritten Mal gewann der Schweizer Martin Fuchs ein Weltcupspringen. Bester Deutscher in Loyn war Daniel Deußer als Fünfter. Wie vor drei Jahren feierte Martin Fuchs (29) nun erneut in Lyon – nach London 2018 – den dritten Erfolg in einem Weltcupspringen. Der Mannschafts-Europameister und Einzel-Zweite von Riesenbeck im August siegte im Stechen der mit 300.000 Euro dotierten Konkurrenz auf dem 14 Jahre alten Hengst Chaplin und kassierte als Prämie 75.000 €. Zweiter wurde der Brasilianer Eduardo Pereira de Mednezes (41) auf dem Chacco-Blue-Nachkommen Chaganus (45.000), als Dritter platzierte sich der seit sechs Jahren für Österreich reitende Bayer Max Kühner (47) Electric Blue P (45.000). Als bester Deutscher erreichte Daniel Deußer (40), 2014 in Loyn Weltpokal-Gewinner, mit Killer Queen den vierten Rang (21.000). Zwölf Reiter waren im Geld, also platziert, zehn ritten das Stechen aus. In der Gesamtwertung führt der Niederländer Kevin Jochems, Gewinner des Auftatspringens in Oslo, mit 30 Punkten vor Martin Fuchs (20) sowie Eduardo Pereira de Menezes und dem Blegier Pieter Clemens, die je 17 Zähler aufweisen. Auf dem Programm der Westeuropaliga stehen elf Springen, das Finale um den 34. Weltcup seit 1979 ist für April in Leipzig angesetzt. Lyon in Zahlen