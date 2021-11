Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Internationalen Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 3. bis 6. November in Verona/ITA



Weltcup-Springen

1. Simon Delestre (FRA) mit Hermes Ryan; 0/0/37,32

2. Kendra Claricia Brinkop (Neumünster) mit Kastelle Memo; 0/0/37,80

3. Denis Lynch (IRL) mit GC Chopin’s Bushi; 0/0/38,62 Weitere Informationen unter www.jumpingverona.it Internationales Springturnier (CSI3*) vom 31. Oktober bis 7. November in Vilamoura/POR



Großer Preis

1. Andreas Schou (DEN) mit Independent; 0/0/41,54

2. Sophie Hinners (Vierden) mit Concordia 49; 0/0/41,86

3. Nicole Pavitt (GBR) mit Madagascar Dwerse Hagen; 0/0/43,72 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com/ Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI4*-L/3*-L/2*-L/1*-Intro) vom 4. bis 7. November in Pratoni del Vivaro/ITA



CCI4*-L

1. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz; 27,50 (Dressur 27,50/Gelände 0/Springen 0)

2. Maxime Livio (FRA) mit Carouzo Bois Marotin; 35,00 (27,80/3,20/4)

3. Tim Price (NZL) mit Spartaco; 35,50 (26,70/8,8/49



CCI3*-L

1. Thomas Carlile (FRA) mit Damour du Domaine; 28,90 (Dressur 28,90/Gelände 0/Springen 0)

2. Andrew Hoy (AUS) mit Bloom des Hauts Crets; 30,20 (28,60/1,60/0)

3. Andrew Hoy (AUS) mit Creevagh Cooley; 33,60 (29,60/4/0)

…

9. Anna Siemer (Salzhausen) mit Mic-Mac 9; 44,60 (32,60/8/4)



CCI2*-L

1. Nadja Minder (SUI) mit Mathurin V/D Vogelzang; 26,90 (Dressur 26,90/Gelände 0/Springen 0)

2. Eugenia Rumi (ITA) mit Castlerichmond SRS; 30,10 (30,10/0/0)

3. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Silvana; 30,10 (30,10/0/0)



CCI1*-L

1. Margherita Bonaccorsi (ITA) mit Camille A; 29,10 (Dressur 29,10/Gelände 0/Springen 0)

2. Carla Brunner (SUI) mit Ed 17; 32,80 (28,80/0/4)

3. Ludovica Manzoli (ITA) mit Emeraude Rivaa; 33,10 (29,10/04)

…

16. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Anthony; 62,50 (26,10/36,40/0) Weitere Informationen unter www.fise.it