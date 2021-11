Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI4*/1*) vom 7. bis 14. November in Vilamoura/POR

Großer Preis

1. Nicola Pohl (Marburg) mit Exelero 2; 0/0/47,55

2. Andreas Schou (DEN) mit Darc de Lux; 0/4/37,85

3. Michel Pender (IRL) mit Hhs Fast Forward; 0/4/38,69 Weitere Informationen unter https://www.vilamouraequestriancentre.com/ Internationales Springturnier (CSI5*) vom 10. bis 14. November in Monterrey La Silla/MEX

Großer Preis

1. Paul O’shea (IRL) mit Chancelloress; 0/0/38,93

2. Mario Deslauriers (CAN) mit Bardolina 2; 0/0/39,85

3. Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge; 0/0/40,03 Weitere Informationen unter www.hipicolasilla.com Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 11. bis 14. November in Randbol/DEN

Grand Prix

1. Nana Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 75,217 Prozent

2. Anna Kasprzak (DEN) mit Rock Star 13; 71,761

3. Malin Wahlkamp-Nilsson (SWE) mit Amplemento; 71,587

…

7. Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 70,044



Grand Prix Special

1. Nana Skodborg Merrald (DEN) mit Blue Hors Don Olymbrio; 75,957

2. Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 74,043

3. Charlotte Heering (DEN) mit Bufranco; 71,979 Weitere Informationen unter www.bluehors.com