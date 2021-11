Prag. Der Jackpot ist vergeben. Das Finale der Global Champions League für Teams im Springreiten gewann in Prag die Mannschaft "London Knigts" und als Preisgeld 1,2 Millionen Euro. Die Summen machen einen schwindelig. Nie zuvor wurde an das Springreitervolk bei einem Turnier mehr Geld ausgeschüttet als nun bei der Global Champions Tour für Einzelreiter und Teams in relativ wenigen Konkurrenzen. Allein in Prag beim Finale der sogenannten Play Offs des Jahres 2021 standen insgesamt 7,3 Millionen Euro zur Auszahlung parat. Zunächst 1,2 Millionen im Super Grand Prix mit 15 Startern, die sich durch einen Erfolg in einem Grand Prix der Tour für die beiden letzten Durchgänge qualifiziert hatten, und obendrein gab es 5.8 Millionen für die zwölf Equipen, die die Endrunden erreicht hatten. Sieger wurden bei den Teams am Ende die „London Knights“ in der Besetzung mit den Zwillingen Olivier und Nicola Philippaerts und Emily Moffit, die 1,2 Millionen kassierten und lediglich auf sieben Strafpunkte in zwei Runden gekommen waren. Dahinter folgten „Paris Panthers“ mit Harrie Smolders, Darragh Kenny und Gregory Wathelet (18 Fehlerpunkte/ 900.000) und die „Berlin Eagles“ mit der Riesenbecker-Stallmannschaft mit Chef Ludger Beerbaum auf Mila, Christian Kukuk auf Checker und Philipp Weishaupt mit Coby (22/ 600.000). Die restlichen Plätze belegten "Madrid Motion" (23/ 350.000), "Valkenswaard United" mit u.a. Marcus Ehning (Borken) auf Stargold (37 Fehlerpunkte/ 250.000) und "Shanghai Swans" mit u.a. Christian Ahlmann (Marl) auf Dominator (39/ 210.000). Teamfinale in Zahlen