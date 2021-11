Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Bundesnachwuchschampionat der Pony-Dressurreiter vom 19. bis 21. November in Darmstadt-Kranichstein



1. Coralie Zumbansen (Coesfeld) mit Amicelli 159; 17,2 (Finale I 8,5/Finale II 8,7)

2. Philine Otten (Ottersberg) mit Dr. Best 4; 16,3 (8,3/8,0)

3. Malin Schmorleiz (Haltern am See) mit Don Miguelo FN; 16,1 (7,9/8,2) Weitere Informationen unter www.pferd-aktuell.de/spitzensport/jugendchampionate/bundesnachwuchschampionat-dressur Internationales Offizielles Springturnier (CSIO3*) vom 17. bis 21. November in Vilamoura/POR



Nationenpreis

1. Irland; 8

2. Italien; 12

2. Schweiz; 12

…

9. Deutschland; 12 nach dem 1. Umlauf (Pia Reich/ Bad Bellingen) mit Pb Chaconie, Maximilian Schmid / Utting) mit Guardiola, Sophie Hinners/ Vierden) mit Fair Field, David Will/ Dagobertshausen mit Babalou HD)



Großer Preis

1. James Wilson (GBR) mit Imagine de Muze; 0/0/37,66

2. Linda Heed (SWE) mit Decurio; 0/0/38,20

3. Sophie Hinners (Vierden) mit Concordia 49; 0/0/38,50 Weitere Informationen unter www.vilamouraequestriancentre.com Internationales Springturnier (CSI5* GCL) vom 18. bis 21. November in Prag/CZE



Großer Preis

1. Henrik von Eckermann (SWE) mit King Edward; 0/0/60,82

2. Sergio Alvarez Moya (ESP) mit Alamo; 0/0/62,48

3. Ben Maher (GBR) mit Explosion W; 4/0/60,65

…

6. Daniel Deusser (Reijmenam/ Belgien) mit Killer Queen VDM 4/0/62,69, nach zwei Runden und Fehlerpunkte/ Zeit.



Super Cup

1. London Knights (Olivier Philippaerts/ BEL, Emily Moffitt/GBR und Nicola Philippaerts/ BEL) 7 Strafpunkte/ 223,02 Sekunden,

2. Paris Panthers (Harrie Smolders/ NED, Darragh Kenny/ IRL und Gregory Wathelet/ BEL) 18/222,15,

3. Berlin Eagles (Christian Kukuk mit Checker, Ludger Beerbaum mit Mila und Philipp Weishaupt (alle Riesenbeck) mit Coby 22/224,70 Weitere Informationen unter www.globalchampionstour.com Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/J/Ch/P) vom 18. bis 21. November in Opglabbeek/BEL



Großer Preis U25

1. Rik Nauta (BEL) mit Kia Maria Vd Potaarde; 0/0/36,82

2. Mathis Burnouf (FRA) mit Tabalou PS; 0/0/36,88

3. Elisa Held (Modautal) mit Edonja G; 0/0/38,80



Großer Preis Junioren

1. Abdurakhmon Abdullaev (UZB) mit Avelino de Cresta; 0/0/34,97

2. Claudia Moore (GBR) mit Hardesther; 0/0/36,68

3. Oliver Pisarik (CZE) mit Sea Coast Crystal de Leau (E.T.); 0/0/36,78

…

15. Paula Pahl (Jülich) mit Easy Kolibra MO; 4/72,27



Großer Preis Children

1. Mathilda Hansson (SWE) mit Rubio Monocoat Electric; 0/0/31,44

2. Loviza Ardenmark (SWE) mit Juvente van de Kakebeek; 0/0/34,32

3. Jone Illi (FIN) mit Eolita L, 0/0/34,66

…

10. Tony Stormanns (Eschweiler) mit Dia Nova; 0/4/39,08



Großer Preis Pony

1. Kian Dore (IRL) mit Sparkling Lackaghmore Joey; 0/0/32,97

2. Eloise Squibb (GBR) mit Rudgeway Maestro; 0/0/33,66

3. Laure Tijskens (BEL) mit Navayo; 0/0/34,55

…

21. Charlotte Stuppi (Homburg) mit Harry; 4/74,32 Weitere Informationen unter: www.sentowerpark.com