Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Nachwuchsdressurturnier "Aachen Dressage Youngstars" vom 25. bis 28. November in Aachen



Team Children

1. Lara Lattermann (Ansbach) mit Soleil de la Coeur H; 84,176 Prozent

2. Leonie Honnefelder (Frechen) mit For Deluxe; 82,500

3. Lennea Höfler (Düsseldorf) mit GR Dorian Gray; 81,225



Individual Children

1. Lennea Höfler (Düsseldorf) mit GR Dorian Gray; 79,653 Prozent

2. Lara Lattermann (Ansbach) mit Soleil de la Coeur H; 77,065

3. Leonie Honnefelder (Frechen) mit For Deluxe; 75,699



Team Pony

1. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go 3; 77,571 Prozent

2. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 77,524

3. Liezel Everars (BEL) mit FS Capelli de Niro; 75,762



Individual Pony

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 79,595 Prozent

2. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go 3; 77,207

3. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdal’s Golden Future Imperial; 75,000



Kür Pony

1. Rose Oatley (Lütjensee) mit Daddy Moon; 84,942 Prozent

2. Julie Sofie Schmitz-Heinen (Wermelskirchen) mit Carleo Go 3; 80,850

3. Mia Allegra Lohe (Düsseldorf) mit Tovdal’s Golden Future Imperial; 80,417



Team Junioren

1. Anna Leandra Timm (Velbert) mit Foxfire 2; 75,808 Prozent

2. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Libertad; 74,646

3. Lena Merkt (Steinenbronn) mit Sarotti Mocca-Sahne; 74,343



Individual Junioren

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Libertad; 74,902 Prozent

2. Anna Leandra Timm (Velbert) mit Foxfire 2; 73,863

3. Meilin Ngovan (SUI) mmit Dreamdancer; 73,382



Kür Junioren

1. Allegra Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit Libertad; 78,875 Prozent

2. Lena Merkt (Steinenbronn) mit Sarotti Mocca-Sahne; 77,942

3. Lana-Pinou Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Founder FH; 77,125



Team Junge Reiter

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron 321; 74,657 Prozent

2. Julia Barbian (Düsseldorf) mit Valentina 91; 72,745

3. Helena Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit DSP Lifestyle; 70,980



Individual Junge Reiter

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron 321; 75,098 Prozent

2. Helena Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit DSP Lifestyle; 73,922

3. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Hugo FH; 72,990



Kür Junge Reiter

1. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron 321; 81,333 Prozent

2. Helena Schmitz-Morkramer (Hamburg) mit DSP Lifestyle; 79,083

3. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ZINQ Hugo FH; 78,125 Weitere Informationen unter www.aachenyoungstars.de Internationales Weltcup-Dressur- und Springturnier (CDI-W/CSI5*-W) vom 25. bis 28. November in Madrid/ESP



Großer Preis

1. Julien Epaillard (FRA) mit Billabong du Roumois; 0/0/41,24

2. David Will (Marburg) mit C Vier; 0/0/42,71

3. Denis Lynch (IRL) mit GC Chopin’s Bushi; 0/0/42,87



Grand Prix

1. Frederic Wandres (Hagen) mit Bluetooth OLD; 71,895 Prozent

2. Juan Matute Guimon (ESP) mit Quantico; 71,684

3. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle; 71,395



Grand Prix Kür

1. Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle; 80,500 Prozent

2. Beatriz Ferrer-Salat (ESP) mit Elegance; 79,220

3. Juan Matute Guimon (ESP) mit Quantico; 78,160 Weitere Informationen unter www.madridhorseweek.com Internationales Weltcup-Fahrturnier (CAI-W) und Internationales Dressurturnier (CDI5*) vom 25. bis 28. November in Stockholm/SWE



Grand Prix

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhauen) mit TSF Dalera BB; 83,435 Prozent

2. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 79,196

3. Henri Ruoste (FIN) mit Kontestro DB; 77,152



Grand Prix Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhauen) mit TSF Dalera BB; 90,430 Prozent

2. Cathrine Dufour (DEN) mit Bohemian; 88,005

3. Carina Cassoe Krüth (DEN) mit Heiline’s Danciera; 85,730



Indoor Cross Country - Einzel

1. Frida Andersen (SWE) mit Box Leo; 0/99,68/0/30,46

2. Aminda Ingulfson (SWE) mit Joystick; 0/98,20/0/32,45

3. Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf) mit Solara; 0/93,16/0/33,36



Indoor Cross Country - Team

1. Schweden; 0/199,13

2. NordicMix; 0/210,86

3. Deutschland; 0/219,23 (Hanna Knüppel (Hude) mit Carismo 22/Jan Matthias (Lindewitt) mit Granulin 2/Rebecca-Juana Gerken (Tasdorf) mit Solara/Heike Jahncke (Ganderkesee) mit Coco Spring).



Weltcup-Fahren

1. Boyd Exell (AUS); 0/139,29/0/135,80

2. Glenn Geerts (BEL); 0/151,28/0/144,39

3. Michael Brauchle (Aalen); 8/145,72/4/144,56 Weitere Informationen unter www.horseshow.se Internationales Springturnier (CSI4*) vom 24. bis 28. November in Rouen/FRA



Großer Preis

1. Valentin Besnard (FRA) mit Beau Gosse du Park; 0/0/43,86

2. Gilles Thomas (BEL) mit Luna van het Dennehof; 0/4/33,50

3. Kevin Jochems (NED) mit Emmerton; 0/4/35,24

…

13. Philipp Schulze Topphoff (Havisbeck) mit Clemens de la Lande; 4/68,72 Weitere Informationen unter www.equiseine.fr

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 22. bis 27. November in Balvanera/MEX



Großer Preis

1. Nicolas Pizarro (MEX) mit Pia Contra; 0/0/45,23

2. Nikolaj Hein Ruus (DEN) mit Bordeaux; 0/0/50,28

3. Richard Vogel (Marburg) mit Caramba 92; 0/4/39,28 Weitere Informationen unter E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Internationales Jugend-Springturnier (CSIU25/Ch/J) vom 25. bis 28. November in Kronenberg/NED



Großer Preis Children

1. Jersey Kuijpers (NED) mit JK Horsetrucks Quanta Questa; 0/0/33,44

2. Ava Eden van Grunsven (NED) mit Godfather; 0/0/34,75

3. Charlie Magnier (AUS) mit Quinn ZM; 0/4/29,77

…

6. Leticia Hirmer (Inning) mit Zenovera; 0/4/33,07



Großer Preis Junioren

1. Tabitha Kyle (GBR) mit Desterly; 0/0/28,03

2. Logan Fiechter (NED) mit Sam vd Tojopehoeve Z; 0/0/29,39

3. Thijmen Vos (NED) mit Faylista; 0/0/30,20

…

12. Zoe Kappelhoff (Schöppingen) mit Captain Grey 4; 4/74,03



Großer Preis U25

1. Mathis Burnouf (FRA) mit Tabalou PS; 0/0/28,74

2. Necmi Eren (TUR) mit Chin IT; 0/0/28,92

3. Cedric Wolf (Buchholz) mit Capitano Z; 0/0/29,66 Weitere Informationen unter: www.peelbergen.eu