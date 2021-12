Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Nationales Nachwuchsspringturnier "Aachen Jumping Youngstars – Salut-Festival" vom 2. bis 5. Dezember in Aachen



Großer Preis Children

1. Paula Pahl (Jülich) mit Easy Kolibra Mo; 0/0/32,52

2. Emma Bachl (Postmünster) mit Classic White 2; 0/0/35,08

3. Leonie Assmann (Sigmarszell) mit Lancertos Jacky Cola; 0/0/35,18



Meisterschaft Jumping Youngstars Junioren

1. Hannah-Michelle Wilken (Warendorf) mit Cutest Tabou; 183 (1. Wertung 50/2. Wertung 62,50/3. Wertung 70,50)

2. Johanna Beckmann (Löningen) mit Alphajet DB; 179 (50/60/69)

3. Hanna Schreyer (Zeven) mit Carpani 2; 169,50 (50/47,50/72)



Meisterschaft Jumping Youngstars Junge Reiter

1. Alina Sparwel (Südlohn) mit Ma Petite 29; 167 (1. Wertung 50/2. Wertung 60/3. Wertung 57)

2. Elisa Held (Modautal) mit Edonja G; 166,50 (50/55/61,50)

3. Henning Athens (Hövelhof) mit Tenterhofs Cantuccini; 165,75 (50/51,25/64,50)



Meisterschaft Jumping Youngstars Pony

1. Leoniue Assmann (Sigmarszell) mit Hankifax H; 109 (1. Wertung 14/2. Wertung 39/4. Wertung 56)

2. Emile Baurand (München) mit Ami 14; 101,50 (21/28,50/52)

3. Leonie Pander (Bad Zwischenahn) mit Indimill A; 93,50 (26/37,50/30) Weitere Informationen unter www.aachenyoungstars.de

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 30. November bis 5. Dezember in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Matthew Sampson (GBR) mit Geneve R; 0/0/39,88

2. Thiago Ribas Da Costa (BRA) mit Kassandra Van’t Heike; 0/0/40,05

3. Soren Pedersen (DEN) mit Chico Z; 0/0/41,08

…

11. Alexander Schill (Kehl/ Rhein) mit Chelsea Gravelotte; 4/70,65 Weitere Informationen unter www.metoliva.com